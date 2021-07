Tại sao ăn ổi giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch?

Vì sao ổi giúp tăng cường khả năng miễn dịch?

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Tuy nhiên, vitamin C là loại vitamin tan trong nước, nếu thừa thì cơ thể sẽ tự đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu nên không thể dự trữ.

Trong khi sử dụng viên uống bổ sung vitamin C liều cao thường xuyên dễ gây ra tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy, tăng nguy cơ sỏi thận… Thì bổ sung vitamin C cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống hàng ngày là lựa chọn lý tưởng.

Nghiên cứu chỉ ra ổi là loại thực phẩm nằm trong tốp những thực phẩm giàu vitamin C nhất. Trên thực tế, 1 quả ổi có thể cung cấp khoảng gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị một ngày và có chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn 1 quả cam. Do đó, ăn ổi thường xuyên cũng có lợi ích đáng kể đối với hệ miễn dịch.

Mặt khác, mặc dù hiện nay vitamin C chưa được chứng minh là có thể phòng được bệnh cảm lạnh thông thường, nhưng nó đã được chứng minh là có thể rút ngắn thời gian bị cảm lạnh.

Vitamin C cũng liên quan đến lợi ích kháng khuẩn. Điều này có nghĩa là nó giúp tiêu diệt vi khuẩn, virus có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Nước ép ổi

Nguyên liệu:

Ổi 3 trái

Đường 4 muỗng cà phê

Muối 1 ít

Cách làm:

Ổi mua về ngâm trong nước muối loãng khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước, để ráo rồi cắt bỏ 2 phần đầu.

Tiếp theo cắt ổi thành lát nhỏ, bỏ phần hạt rồi cho vào tô lớn.

Thêm vào 3 muỗng cà phê đường, trộn lên cho đường phủ đều vào miếng ổi rồi ướp trong 10 phút.

Ổi sau khi ướp xong thì cho vào máy ép trái cây, ép nhuyễn rồi lọc lấy phần nước cốt và rót ra ly.

Thêm vào 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, khuấy đều cho đường tan hoàn toàn.

Cuối cùng bạn chỉ cần cho vài viên đá lạnh vào ly, có thể trang trí thêm 1 ngọn húng lủi cho đẹp mắt là thưởng thức được rồi.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn