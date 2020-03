Sự thật người phụ nữ “thôi miên” lừa tiền, hàng trăm người xông đến bao vây

Bà Gái tại ban quản lý chợ Đô Lương.

Nghi “thôi miên” lừa lấy 10 triệu đồng

Người phụ nữ này bị tiểu thương chợ trung tâm thương mại Đô Lương vây bắt và bàn giao cho cơ quan công an vào sáng 2/3. Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 2/3, bà N.T.N. đang bán cau tại chợ huyện Đô Lương thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đến mua hàng. Sau đó, người này xin được đổi tiền lẻ với lý do đi mừng đám cưới. Lúc này, những người xung quanh bất ngờ phát hiện sự việc bất thường khi bà N. liên tục đưa cho người phụ nữ lớn tuổi trên nhiều tờ tiền với mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Đến lúc số tiền bà N. đưa cho người phụ nữ này lên đến khoảng 10 triệu đồng thì bà mới dừng lại. Nghi ngờ người phụ nữ này “thôi miên” bà N. để lấy tài sản, các tiểu thương và những người đi chợ lập tức hô hoán giữ người phụ nữ này lại. Có người quá khích còn đòi “xử” tại chỗ. Sự việc xảy ra vào thời điểm đầu buổi chợ nên có rất đông người dân, vì vậy có tới hàng trăm người tò mò tới theo dõi khiến đoạn chợ bị tắc nghẽn. Những tiểu thương và người dân đi chợ bám theo người phụ nữ lạ gây sức ép, kèm theo nhiều lời lẽ chửi rủa.

Được biết, trước đây một số người buôn bán ở chợ này cũng từng bị một người phụ nữ lạ mặt “thôi miên” lấy đi hàng chục triệu đồng. Vì vậy khi phát hiện sự việc trên thì nhiều người vô cùng bức xúc. Thậm chí, một số người còn quay video và phát trực tiếp trên mạng xã hội nên khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Vân, Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương xác nhận: “Có sự việc trên xảy ra tại trung tâm thương mại Đô Lương. Tuy nhiên, do sự việc có nhiều điều nghi vấn nên sau đó phía Ban quản lý chợ trung tâm thương mại Đô Lương đã báo cho cơ quan công an huyện. Phía đơn vị đã lập tức có mặt mời người phụ nữ trên về trụ sở để tiếp tục điều tra”.

Khu chợ nơi xảy ra sự việc.

Không có cơ sở khẳng định việc thôi miên lấy tiền

Tại trụ sở Công an huyện Đô Lương, bước đầu người phụ nữ khai tên là Trần Thị Gái. Được biết, bà Gái quê Thái Bình nhưng lấy chồng ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cách trung tâm huyện Đô Lương khoảng 20km. Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai, bà Gái phủ nhận việc thôi miên để chiếm đoạt tài sản của tiểu thương.

“Cụ thể, bà Gái khai nhận dùng tiền mệnh giá lớn để đổi tiền. Sau đó, người phụ nữ này dự định lợi dụng sơ hở của người bán hàng để trộm cắp tài sản, việc chưa thành thì bị người dân phát hiện vây bắt. Còn việc người dân cho rằng bà Gái thôi miên để chiếm đoạt tài sản thì chưa có cơ sở”, một cán bộ điều tra Công an huyện Đô Lương thông tin.

Trao đổi thêm về việc này, Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, tại cơ quan công an bà Trần Thị Gái không thừa nhận hành vi thôi miên để chiếm đoạt tiền của tiểu thương. Tuy nhiên, bà này khai nhận cách đây 1 năm, vào ngày 2/3/2019, có thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên công an huyện tạm giữ để làm rõ hành vi này.

“Bà Gái không thừa nhận thôi miên để lấy tiền và không có cơ sở để khẳng định bà Gái thực hiện hành vi này. Nhưng cách đây đúng một năm, tại chợ Đô Lương có tiểu thương bị mất khoảng 5 triệu đồng. Do vậy, Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ bà Gái để đấu tranh, điều tra vụ trộm cắp năm 2019 nêu trên”, Thượng tá Thống nói.

Đại diện Công an huyện Đô Lương cũng cho biết, trên địa bàn cũng chưa xuất hiện việc “thôi miên” để lấy tiền nên người dân cũng không nên quá xôn xao, hoang mang, lo lắng. Mặc dù vậy mọi người cũng nên cảnh giác với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những kẻ lạ mặt. Khi phát hiện những kẻ tình nghi này, người dân nên báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an, chứ không được tự ý “xử” và có hành động chửi bới như một số tiểu thương quá khích trong sự việc vừa qua.

Nhiều người nhắc đến thôi miên như một điều gì đó thật đáng sợ, nếu như ai đó bị thôi miên thì tự mở két, mở ví lấy tiền đưa cho kẻ gian. Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc độ khoa học, 1 số nhà cảm xạ học từng lý giải, khả năng thôi miên có thật, nhưng người có khả năng thôi miên rất hiếm, chỉ xuất hiện ở một số nước trên thế giới. Hiện tại ở Việt Nam chưa phát hiện được trường hợp nào có khả năng thôi miên.

Hình thức người ta gọi là thôi miên được các đối tượng sử dụng để cướp đoạt tài sản của người dân thực chất chỉ là do một loại hương liệu. Có thể do đối tượng lừa đảo dùng một thứ hương liệu gây mất ý chí tạm thời hoặc do người dân mất cảnh giác. Hương liệu có thể là thuốc nước, mùi hương tẩm vào đồ vật đưa qua mặt nạn nhân gây mê muội tạm thời. Bên cạnh đó, một đặc điểm quan trọng là do sự mất cảnh giác cộng với sự đồn thổi vô căn cứ của một số người.

