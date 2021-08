Sự thật "dàn iPhone 13" mới đét về Việt Nam, lộ chi tiết đặc biệt của siêu phẩm sắp lên kệ

Dựa trên những tin đồn và rò rỉ xuất hiện trong thời gian qua, đã có khá nhiều thông tin về loạt iPhone 13 dự kiến sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9 tới. Gần đây nhất, bộ 4 điện thoại iPhone 13 được nhận định là iPhone 13 mini, 13, 13 Pro và 13 Pro Max như cách gọi hiện nay về series mới của Apple xuất hiện ở Việt Nam nhận được sự chú ý không nhỏ.

Các ý kiến cho rằng, nhiều khả năng đây là mô hình của series iPhone mới, bởi hàng năm Apple vẫn gửi các mô hình đến các nhà sản xuất phụ kiện và đây là thời điểm các đơn vị này bắt tay vào sản xuất.

Quả nhiên, theo chủ nhân của dàn điện thoại iPhone 13 này, đây chỉ là bản dummy (mô hình) do 1 bên thứ 3 làm ra. Đây không phải mô hình do Apple thực hiện. Anh được 1 người bạn ở Trung Quốc gửi tặng, do dịch bệnh nên mất nhiều thời gian mới về Việt Nam.

Từ trái qua là mô hình iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max như cách gọi hiện nay của series điện thoại Apple.

Khác biệt lớn nhất của 4 chiếc máy bản dựng nằm ở kích thước màn hình và cụm camera. Trong số các mô hình, có thể thấy, Apple vẫn giữ lại phiên bản 5,4 inch tương tự iPhone 12 cho thế hệ iPhone 13.

Để thực sự gọn gàng trên chiếc iPhone 13 mini và iPhone 13, cụm 2 camera được xếp chéo nhau.

Với cụm camera lớn, nhiều khả năng iPhone 13 Pro sẽ có cảm biến chính to hơn cùng khả năng zoom quang 2,5x tương đương dòng iPhone 12 Pro Max.

Về phím bấm và khay sim không có sự thay đổi.

Phía dưới là cổng cáp lightning hoặc cũng có thể là cổng type c. (Nguồn ảnh: Huy Nguyễn)

"Cần hiểu rằng các bản dựng chỉ cho thấy những thay đổi về thiết kế mà chưa cho biết chính xác bản thương mại với chip, trọng lượng máy hay màn hình ra sao. Tuy nhiên, nếu bản tin đồn này là thật thì iPhone 13 bản thường có lẽ sẽ hút khách do có thay đổi mặt sau camera", đại diện 1 đơn vị chuyên kinh doanh iPhone nhận xét.

"Apple luôn kín tiếng vì thế những thông tin sản phẩm mới thì các đại lý chính hãng cũng chỉ biết được sau sự kiện ra mắt của hãng như mọi năm. Vì thế, mô hình chỉ là bản tham khảo và chưa có bất cứ điều gì chắc chắn về series mới của Apple.

Dẫu vậy, chúng tôi kỳ vọng sự đổi mới của iPhone năm nay để bùng nổ doanh số sau chuỗi ngày chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh", ông Lạc Huy, đại diện CellphoneS bình luận

Trước đó, các thông tin rò rỉ về chiếc điện thoại mới của Apple cho thấy mẫu điện thoại có nhiều thay đổi. Theo Gizmochina, đã có những tin đồn cho thấy iPhone 13 sắp tới sẽ xuất xưởng với công nghệ sạc nhanh 25W.

Các nguồn tin khác cho rằng, viên pin của điện thoại cũng cải thiện. Trong đó, iPhone 13 Pro Max sẽ có mức pin lớn nhất trong dòng sản phẩm này với dung lượng là 4,352 mAh. Còn bộ đôi iPhone 13 và iPhone 13 Pro sẽ được trang bị cùng viên pin 3,095 mAh, iPhone 13 mini sẽ đi kèm viên pin 2,406 mAh.

Chưa có bất kỳ thông tin nào về mức giá nhưng báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce nói rằng giá iPhone 13 sẽ "tương đồng" với iPhone 12.

Nếu thông tin này là chính xác, người dùng có thể mong đợi iPhone 13 mini sẽ có giá bắt đầu ở mức 699 USD, iPhone 13 ở mức 799 USD, iPhone 13 Pro ở mức 999 USD và iPhone 13 Pro Max ở mức 1,099 USD.

Về màu sắc của loạt iPhone 2021, đã có tin đồn cho rằng Apple đang xem xét một chiếc iPhone 13 màu hồng, trong khi iPhone 13 Pro và Pro Max có thể sở hữu màu đen mờ và màu đồng mới.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị