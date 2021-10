Sớm di dời đường điện cao thế đi qua khuôn viên trường học

Trường THCS Châu Cam (huyện Con Cuông, Nghệ An) luôn lo sợ vì phải dạy và học ngay dưới đường điện cao thế.

Qua quan sát, đường dây điện 35kV chạy qua sân học tập, tập luyện thể dục thể thao, gần khu lớp học, nhà hiệu bộ, ký túc xá học sinh của Trường THCS Châu Cam. Lãnh đạo nhà trường phản ánh, đường dây điện cao thế đi qua trường dài hơn 100m, độ cao khá thấp, rất nguy hiểm cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân và tài sản của nhà trường.

Theo tìm hiểu từ Ban Giám hiệu Trường THCS Châu Cam, trường được thành lập từ những năm 1994 và cũng từng ấy thời gian phải chứng kiến sự tồn tại của đường điện cao thế đó. Những ngày nắng nóng, giáo viên và học sinh ở đây đã không ít lần chứng kiến cảnh tượng phóng điện, làm chết khô cả cành cây. Mùa mưa, học sinh đang độ tuổi ham chơi hiếu động nên vẫn ra sân trường đá bóng, đá cầu, trong khi ngay trên đầu là đường dây điện. Để đảm bảo an toàn cho các em, Ban Giám hiệu nhà trường phải cắt cử giáo viên trông chừng, không để học sinh lại gần khu vực dây điện chạy qua.

Trường THCS Châu Cam cơ sở 1 hiện có 445 học sinh theo học, trong đó có 60 học sinh nội trú. Ban Giám hiệu nhà trường đã kiến nghị rất nhiều lần bằng văn bản, tại các cuộc họp hay tiếp xúc cử tri lên các cấp trên nhưng sự việc này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thực tế, sau khi kiến nghị, nhiều đoàn về kiểm tra, nắm tình hình rồi hứa giải quyết nhưng sự việc vẫn "giậm chân tại chỗ".

Do không đủ điều kiện an toàn, việc xây dựng Trường THCS Châu Cam đạt chuẩn quốc gia gặp khó khăn. Cô Đinh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường kiến nghị: để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường phải đốn hạ hàng cây ngô đồng được trồng gần khu vực dây điện cao thế chạy qua, tạo khoảng sân trường rộng rãi để các em đỡ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, về lâu dài, nhà trường đề xuất, nếu không thể di dời, có thể nâng đường dây điện lên cao hơn. Cùng với đó, huyện Con Cuông cần sớm thực hiện kế hoạch xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS, mở rộng khuôn viên trường, có địa điểm cho các em học thể dục được an toàn.

Trao đổi về phương án xử lý vấn đề này, ông Hoàng Sỹ Kiện, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho hay, huyện đã đưa ra hai phương án xem xét thực hiện. Phương án thứ nhất là di dời trường học sang địa điểm mới và phương án hai là tiến hành gia cố đường điện. Tuy nhiên, phương án thứ nhất khó khả thi bởi ngân sách huyện không cho phép bên cạnh đó lại liên quan đến quỹ đất phù hợp để bố trí xây dựng trường mới. Bởi vậy, huyện đã có văn bản đề nghị ngành Điện lực hỗ trợ, giúp đỡ. Thực tế, Công ty Điện lực Nghệ An đã đến khảo sát và xây dựng phương án di dời đường điện ra khỏi khuôn viên trường. Trách nhiệm của chính quyền địa phương là sẽ đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: sau khi tiến hành khảo sát, xem xét các phương án, ngành Điện lực đã thống nhất với chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời đường điện cao thế ra khỏi sân trường để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên trong trường. Trong quá trình thi công, ngành Điện lực mong chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo thi công đúng tiến độ vào cuối năm 2021.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: cadn.com.vn