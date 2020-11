Sở GD&ĐT Nghệ An trần tình vụ HT dính án, trường vẫn được công nhận chuẩn Quốc gia

Huyện Nghi Lộc cam kết với Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24/11, liên quan đến vụ việc “Nghệ An: Hiệu trưởng và kế toán dính án, trường vẫn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia” mà An Ninh Tiền Tệ đã phản ánh, trao đổi với với PV, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, trước khi trình lên UBND tỉnh Nghệ An để công nhận đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc), Sở đã nắm được vụ việc liên quan đến tài chính của trường này. Vì thế, Sở cũng đã yêu UBND huyện Nghi Lộc giải trình nội dung đó bằng văn bản.

"Phía sở cũng rất cân nhắc và cẩn thận về việc vi phạm của trường nên đã yêu cầu UBND huyện Nghi Lộc giải trình. Sau đó, mới trình lên UBND tỉnh để xem xét quyết định đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Nghi Vạn", ông Thành trần tình.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An

Theo đó, ngày 17/12/2019, UBND huyện Nghi Lộc đã có Công văn số 3947/UBND-GD&ĐT về việc giải trình các tiêu chí liên quan đến việc công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia ở Trường THCS Nghi Vạn.

Về nội dung giải trình, Giám đốc sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, theo UBND huyện Nghi Lộc thì việc vi phạm tài chính xảy ra năm 2013 và 2014. UBND huyện Nghi Lộc đã xử lý kỷ luật thay thế hiệu trưởng, kế toán và nhân viên phục vụ Trường THCS Nghi Vạn.

Thời điểm xét hồ sơ thẩm định thì những cán bộ, nhân viên trường vi phạm đã bị xử lý. Thời điểm toà vừa xét xử thì cũng 3 năm từ khi những người này nghỉ việc tại trường nên không liên quan đến nhà trường.

Đồng thời, UBND huyện Nghi Lộc cam kết và trình Sở GD&ĐT Nghệ An ban hành Quyết định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại Trường THCS Nghi Vạn trong năm 2019.

Ông Thành cũng nói, sau khi nhận được giải trình của UBND huyện Nghi Lộc, sở mới trình lên UBND tỉnh Nghệ An để xem xét quyết định công nhận Trường THCS Nghi Vạn đạt chuẩn Quốc gia, mức 1 (mức thấp nhất - PV).

Vi phạm về tiêu chí tài chính

Cùng ngày, trao đổi với PV, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, Trường THCS Nghi Vạn có vi phạm về mặt tài chính nhưng chất lượng giáo dục rất tốt, có chuyển biến tích cực trong nhiều năm gần đây.

"Mặc dù là trường đặc thù nhưng chất lượng giáo dục của Trường THCS Nghi Vạn có chuyển biến tích cực từ vị trí 16 của huyện lên thứ 8 của huyện. Năm học vừa rồi trường xếp thứ 4 của toàn huyện", bà Tuyết nói.

Cũng theo bà Tuyết, tất cả các tiêu chí để công nhận Trường THCS Nghi Vạn đã cận kề. Chỉ có vi phạm về tài chính là một trong 28 tiêu chí của 5 tiêu chuẩn đánh giá, thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 theo Thông tư 18/2018 của Bộ GD&ĐT. Vậy nên UBND huyện cũng đề xuất Sở GD&ĐT Nghệ An xem xét ban hành Quyết định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận Trường THCS Nghi Vạn đạt chuẩn Quốc gia.

Trường THCS Nghi Vạn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2019-2020

"Thời điểm vi phạm tài chính nặng nhất là năm 2013 và 2014 trước cung độ mình làm chuẩn và đến năm 2017 thì chúng ta phát hiện xử lý. Hơn nữa, tiêu chí về tài chính thì cũng chỉ là một trong 28 tiêu chí của 5 tiêu chuẩn mà thôi..", bà Tuyết nói.

Vị Phó chủ tịch UBND huyện cũng cho biết, đến năm 2017, cơ bản cơ sở vật chất của trường đã hoàn thành tốt. Nếu kéo dài thì cơ sở vật chất xuống cấp thì lại phải tu sửa. Ngoài ra, trường THCS Nghi Vạn cũng là trường đặc thù nên muốn ổn định tình hình, lấy lại niềm tin của học sinh và phụ huynh.

Đối với vi phạm của Hiệu trưởng Đậu Thị Tân, bà Tuyết giải thích, trong vụ việc kế toán tham ô thì hiệu trưởng cũng không biết, chỉ là vô ý nên bị liên quan về tội thiếu trách nhiệm; chứ không hưởng lợi từ việc kế toán tham ô. Và khi phát hiện vi phạm, UBND huyện cũng đã kỷ luật rất nghiêm khắc.

"Trong tiêu chí của người giữ chức vụ hiệu trưởng thì trên 2 năm đạt mức khá trở lên là được. Cô Tân thừa điều kiện vì trước khi vụ việc xảy ra cô cũng đạt tiêu chí đó. Sau khi xảy ra vụ việc thì cô Tân cũng nghỉ luôn. Còn nội dung chủ yếu ở đây là vi phạm tài chính là một tiêu chí trong 28 tiêu chí", bà Tuyết giải thích.

Như An Ninh Tiền Tệ đã phản ánh, Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ Trường THCS Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án về tội Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Nghệ An vẫn tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường này đạt chuẩn Quốc gia.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn