Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thu hồi 16 bằng tốt nghiệp của giáo viên trường THPT Cao Bá Quát

Theo đó, ngày 25/8 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra văn bản số 404/TTr về việc thông báo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của một giáo viên trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội nhận được “đơn đề nghị” ngày 28/3/2021 và “đơn đề nghị” ngày 08/06/2021 của một giáo viên trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm. 02 đơn có cùng nội dung đề nghị rà soát và kiểm tra tính hợp pháp của việc cấp bằng Trung cấp tin học do Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội cấp cho 16 cá nhân trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm.

Bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin do ông Lê Nghị - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội cấp

Sở GDĐT Hà Nội đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, xác minh, xem xét giải quyết nội dung đơn, kết quả cụ thể như sau: “Căn cứ vào hồ sơ do Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội cung cấp, nhà trường có tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng cho 16 giáo viên Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội nêu tại văn bản số 1180/SGDĐT-TTr ngày 12/04/2021 của sở GDĐT Hà Nội.

Tại thời điểm tháng 12/2018, trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được phép tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề Lập trình/Phân tích hệ thống, trình độ trung cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghệ nghiệp số 70/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 01/09/2017 do sở LĐTB&XH cấp.

Tên ngành/ nghề ghi trong bằng tốt nghiệp trung cấp của 17 học viên (trong đó có 16 học viên là giáo viên Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội) ghi là nghề Công nghệ thông tin, không đúng với tên nghề nhà trường đã thực hiện tổ chức đào tạo là nghề Lập trình/Phân tích hệ thống.

Do đó, tại thông báo số 4554/TB-SLĐTBXH do sở LĐTB&XH đề nghị hình thức xử lý là thu hồi, hủy bỏ và cấp lại bằng tốt nghiệp đối với 17 học viên do tên ngành/nghề ghi trong bằng tốt nghiệp không đúng với tên nghề nhà trường đã tổ chức đào tạo theo quy định.

