Sẽ đấu nối lưới điện Quốc gia cho miền Tây Nghệ An trong năm 2021?

Mới đây, Công ty Điện lực Nghệ An (đại diện cho bên mời thầu dự án nói trên) cũng thông tin cho phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp về danh tính các nhà thầu được công nhận trúng thầu tham gia thi công hệ thống đường dây trung áp, trạm hạ áp trên địa bàn các xã thuộc các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An.

Vốn đã “rót” 30% cho các nhà thầu

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã phản ánh, từ tháng 10/2014, Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 20215-2020.

Vậy nhưng, phải đến tháng 6/2021, Bộ Công Thương mới phê duyệt quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, phân kỳ năm 2021 cho huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp, Thanh Chương với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 127 tỷ đồng.

Nghệ An được biết đến là một trong số ít tỉnh còn lại trên cả nước triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia khu vực miền núi với tiến độ quá chậm, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm điều phối dự án, chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Nghệ An là đại diện bên mời thầu.

“Ngày 26, 27 tháng 9 đã tiến hành ký hợp đồng với các nhà thầu sau khi gửi văn bản kết quả lựa chọn nhà thầu ra Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ngày 30/9, dự án này cũng đã được giải ngân vốn 30% cho nhà thầu theo yêu cầu của Bộ Công Thương” – ông Phạm Công Thành, Phó giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An thông tin với phóng viên vào sáng 22/10.

Sau khi ký hợp đồng, các nhà thầu thi công cũng đã được chủ đầu tư giải ngân 30% nguồn vốn để triển khai thi công dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia cho các xã trên địa bàn miền núi phía Tây Nghệ An

Theo đó, danh sách các nhà thầu trúng các gói thầu được Công ty Điện lực Nghệ An thông tin gồm: Gói thầu NA-XL.01: Xây lắp đường dây trung hạ áp và các TBA các xã thuộc huyện Con Cuông và huyện Tương Dương được giao cho Liên danh Công ty TNHH HBT Toàn Cầu - Công ty CP dịch vụ và đầu tư xây dựng Hà Mai - Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Minh Tùng - Công ty CP xây dựng Đất Việt;

Gói thầu NA-XL.02: Xây lắp đường dây trung hạ áp và các TBA các xã thuộc huyện Kỳ Sơn và huyện Quế Phong do Liên danh Công ty CP xây dựng Điện VNECO3 - Công ty CP xây dựng và TM Bắc Trung Bộ - Công ty CP xây lắp Đức Nguyên thi công;

NA-XL.03: Xây lắp đường dây trung hạ áp và các TBA các xã thuộc huyện Quỳ Hợp, huyện Quỳ Châu và huyện Thanh Chương do Liên danh Công ty TNHH Phong Luyến - Công ty TNHH thương mại KT Bình Minh - Công ty CP đầu tư Phúc Dũng Nam thực hiện.

Tiến độ hoàn thành đấu nối trước ngày 31/12/2021?

Đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cũng cho biết, ban đầu dự án thuộc giai đoạn 2013-2020 theo chủ trương của Chính phủ. Thời kỳ đó, dự án được giao cho Sở Công Thương tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư nhưng sau do nguồn vốn của tỉnh eo hẹp (20% vốn đối ứng của tỉnh, 80% nguồn vốn ngân sách) nên tiến độ triển khai chậm. Sau đó, tỉnh Nghệ An đã đàm phán với EVN về việc chuyển dự án sang cho EVN trực tiếp thực hiện.

Chính vì vậy, từ năm 2014 EVN mới tiếp nhận và bắt đầu triển khai. Tiếp đó, đến ngày 30/10/2014 Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đấu nối cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia cho Nghệ An. Đầu tháng 7/20215 đã triển khai giai đoạn 1 của dự án.

Theo Công ty Điện lực Nghệ An thì tại thời điểm đó, 16 trung tâm các xã trên địa bàn Nghệ An chưa có điện lưới.

Về tiến độ đối với dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 - Phân kỳ năm 2021”, ông Phạm Công Thành cho biết, chậm nhất là đến ngày 31/12/2021 sẽ đấu nối toàn bộ hệ thống đường điện trung, hạ áp trên địa bàn.

Khu vực thác Bảy Tầng ở xã biên giới Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (vùng lõi thuộc khu dữ trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An) - nơi có dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu đến thời điểm đó (nghĩa là trước Tết Nguyên đán 2022), toàn bộ dự án công trình có đảm bảo hoàn thành đấu nối không thì ông Phạm Công Thành khẳng định sẻ phải hoàn thành kể cả làm ngày, làm đêm. Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng được biết, theo hợp đồng ký kết (cuối tháng 9/2021) với nhà thầu hoàn thành muộn nhất trong vòng 150 ngày.

Được biết, toàn bộ dự án công trình “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 - Phân kỳ năm 2021” được chia thành 12 gói thầu với tổng kinh phí hơn 127 tỷ đồng, gồm: Mua sắm, vận chuyển VTTB, dây dẫn, cách điện và phụ kiện cho tỉnh Nghệ An; 03 gói thầu xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã thuộc huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Thanh Chương; Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật, lập dự toán rà phá bom mìn, vật nổ…

Trước thắc mắc những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, công trình thi công đi qua khu vực dữ trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An ở khu vực một số huyện miền núi phía Tây Nghệ An có phải lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định không thì đại diện Công ty Điện lực Nghệ An trả lời dự án này không yêu cầu phải làm?.

