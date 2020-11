Sau tất cả, Thuỷ Tiên viết tâm thư dài xin lỗi và quyết định dừng kiện antifan, tiết lộ bị các nhãn hàng huỷ hợp đồng

Xin lỗi cả nhà vì phải nói lại 1 lần này nữa về việc group antifan. Rất nhiều ngày qua các bạn vẫn dùng nick ảo quấy phá các nhãn hàng, làm nhiều nhãn hàng chuẩn bị ký họ sợ nên huỷ, thiệt hại rất nhiều. Thật ra các nhãn hàng này đa số là các nhãn đã ký từ trước. Từ suốt những hôm rồi, chẳng biết ai up lên group nào mà mỗi ngày hàng nghìn cuộc gọi tin nhắn nên tụi mình không còn làm ăn gì được với các job mới. Hầu như bạn quản lý muốn khủng hoảng tâm lý. Hợp đồng mới khó ký được, hợp đồng cũ đều bị hủy hết. Mình buồn và lo là làm sao để giúp được nhiều người nữa đây. Có nhiều bé không cha mẹ, mình hứa lo cho học hết đại học giờ mà không khả năng lo nữa thì tội các bé phải nghỉ học, chưa kể những người già không nơi nương tựa nữa. Thấy mình stress vì quá nhiều việc, không ăn không ngủ được, bản tính đàn ông luôn muốn bảo vệ vợ mình. Anh Vinh truy tìm ra thông tin của các bạn admin group antifan để đưa ra pháp luật để được bảo vệ quyền công dân vì đã làm ảnh hưởng gia đình quá lớn. Sau khi xong mọi thủ tục cần thiết, Tiên có hỏi thông tin về các bạn (do người dân sống gần khu vực cho địa chỉ và chia sẻ cho anh Vinh) thì được biết các bạn admin cũng còn quá trẻ nhiều bạn còn phải đi thuê phòng trọ ở để đi làm. Tự dưng Tiên bị chùng lại. Đền bù thiệt hại quá lớn này tiền đâu các bạn đền bù? Còn trẻ lại dính đến chuyện Pháp luật, ảnh hưởng cả 1 tương lai người ta. Dù là các bạn ghét Tiên phá Tiên thật, nhưng nếu Tiên cũng vì giận mà làm lại như vậy thì Tiên nghĩ mình cũng không phải người tốt. Mục đích từ đầu của mình là làm điều thiện, lại bị đẩy vào con đường bất thiện nhưng mà Tiên chợt nhận ra rằng thiện hay bất thiện đều là do mình tự lựa chọn. Vì vậy Tiên muốn dừng lại. Con người ai cũng có cái sai, nếu Tiên hoàn hảo không sai sót gì nữa thì giờ này Tiên chắc đã ở cõi nào hưởng phúc rồi. Tiên vẫn còn nhiều sai sót, vẫn còn nhiều nghiệp phải trả và các bạn cũng vậy, vì vậy nên trên đời này chúng ta ai cũng phải có nỗi khổ riêng. Tiên thương người đàn ông của mình phải đứng ra để bảo vệ mình, và thương tất cả mọi người đã khổ sở vì thương Tiên hay ghét Tiên. Tiên xin lỗi tất cả. Tiên muốn khép lại tất cả, không kiện cáo không cần bảo vệ cũng không cần gì cả. Các bạn ghét Tiên phá các nhãn hàng Tiên đang quảng cáo tất cả là do lỗi của Tiên, Tiên phải chấp nhận điều đó. Tiên hứa sẽ kê khai minh bạch từng đồng để mọi người yên tâm, nhưng xin hãy cho Tiên thời gian sau khi hoàn thành xong các chứng từ cần thiết. Cảm ơn và xin lỗi các bạn và nhất là tất cả những nhãn hàng đã vì Tiên mà chịu thiệt thòi quá lớn.