Sạt lở vùi lấp hơn 40 người ở Quảng Nam: Chọn phương án đi bộ 10 km đường rừng tiếp cận hiện trường

Lúc 12 giờ 30 công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được khẩn trương hơn bao giờ hết, Phóng viên báo Người Lao Động đang tác nghiệp hiện trường, nơi đoàn tìm kiếm chuẩn bị vào khu vực tìm kiếm sẽ nói rõ diễn biến vụ việc.

Chọn phương án đi bộ 10 km đường rừng để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở nhanh nhất

Lúc 11 giờ 15 ngày 29-10, Trung tá Võ Văn Thành, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 885 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, cho biết 4 giờ sáng cùng ngày, 50 cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đã hành quân hướng vào điểm sạt lở vùi lấp hàng chục người ở xã Trà Leng. Tuy nhiên, khi đến khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2, đường bị sạt lở không thể lưu thông bằng phương tiện cơ giới. Đơn vị quyết định quay trở lại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My.

Hiện tại, Trung đoàn 885 chuẩn bị đi bộ vào điểm sạt lở. Để đến được xã Trà Leng, dự kiến phải đi bộ khoảng 10 km đường rừng hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng. Trung đoàn 885 đã chuẩn bị các phương tiện phục vụ tìm kiếm như máy nổ, cưa tay, cưa máy, cuốc xẻng, vật chất cầm tay...

Chuẩn bị sẵn sàng lội bộ băng rừng vào hiện trường vụ sạt lở

Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My, cho biết sau khi nhận chỉ đạo phối hợp tìm kiếm cứu nạn các vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My, đơn vị đã cử lực lượng trinh sát, nắm tình hình sạt lở, cử lực lượng dân quân thường trực, bộ đội thường trực, dự bị động viên mở đường từ khu vực sạt lở ở huyện Bắc Trà My lên khu vực huyện Nam Trà My. Tới thời điểm này đã thông tuyến, thông đường để đưa các phương tiện cơ giới, đưa lực lượng vào các vị trí để bắt đầu tiếp cận hiện trường từ địa phận Nam Trà My. Hiện tại, Lữ đoàn 270 Quân khu 5 với 200 cán bộ chiến sĩ đang đưa các phương tiện cơ giới vào mở đường tiến vào vị trí sạt lở vùi lấp hàng chục người ở xã Trà Leng.

Lúc 11 giờ ngày 29-10, thêm một tin dữ ở Quảng Nam. Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết chiều qua (28-10) tại xã Trà Tập cũng xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 2 người. Trong đó, một người may mắn thoát nạn, 1 người chết.

Đúng 10 giờ 10 ngày 29-10, đã tìm được thi thể 16 người. Trong đó, tại xã Trà Leng 8, tại Trà Vân đã tìm được tất cả 8 người. Ông Hồ Quang Bửu cho biết tại xã Trà Leng số lượng người chết và mất tích ít hơn 43 người.

Lúc 9 giờ 45 phút ngày 29-10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam, cho biết hiện đã tìm được 8 nạn nhân tại thôn 1, xã Trà Leng. Có 2 hộ gia đình sợ quá chạy lên rừng. Số lượng không nhiều như thông tin ban đầu. Như vậy, tới thời điểm này đã tìm được 15 thi thể.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu

Sáng cùng ngày, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt ở huyện Bắc Trà My, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp lên phương án cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho biết hiện nay việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do đường bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện có 2 phương án tiếp cận hiện trường bằng đường bộ và đường thủy. Tuy nhiên, đường thủy cũng rất phức tạp vì nước lớn, chảy xiết. Các ý kiến đều cho rằng cần đưa lực lượng tiếp cận cả 2 đường tuy nhiên ưu tiên tiếp cận bằng đường bộ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng nên đặt ra quyết tâm đi bằng đường bộ là phương án chính. "Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 nhiều gió xoáy, lực lượng đi phải gọn nhẹ, có áo phao. Phải cực kỳ cẩn thận, đây không thể là phương án chính. Nếu đường thủy là phương án chính thì đường bộ rất khó có thể tiếp cận nhanh được" - ông Bửu nói và cho biết nếu quyết tâm thì có thể đến chiều tối nay có thể thông đường.

Sáng 29-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ sạt lở núi vùi lấp hàng chục người dân tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 28-10, sau tiếng nổ lớn, một quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân sinh sống tại thôn 1, xã Trà Leng; ban đầu lực lượng chức năng cho biết khoảng 45 người bị mất tích.

Lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam họp khẩn bàn công tác cứu nạn khuya 28-10

Vào cùng thời điểm trên, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp khoảng 8 người, tính tới tối 28-10 đã tìm được 7 thi thể. Như vậy, tới sáng 29-10, đã có tất cả 11 thi thể được tìm thấy.

Sáng 29-10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông đang cùng với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lên huyện Bắc Trà My (cách trung tâm huyện Nam Trà My khoảng 50 km) – nơi sẽ lập một sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện đường từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My nhiều nơi bị sạt lở không thể lưu thông nên công tác cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn. Ông Bửu cho biết những ngày qua mưa rất lớn, núi đồi đều đã "mất chân" nên rất nguy hiểm, có thể tiếp tục xảy ra các vụ sạt lở đất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang ở Quảng Nam chỉ đạo công tác tìm kiếm

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 28-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngay trong tối 29-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ huy cuộc họp với lãnh đạo Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam tại trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam để lên phương án tìm kiếm các nạn nhân.

Vào 3 giờ sáng nay 29-10, Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đã cơ động lên hiện trường để tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động