Sạt lở núi ở Nghệ An làm sập 2 nhà dân

Tình trạng sạt lở bắt đầu từ ngày 18/10. Đến ngày 28/10, đất đá tiếp tục sạt trượt với khối lượng nhiều làm sập tường, đổ nhà, một số hộ gia đình bị bùn đất vùi lấp và nguy cơ chia cắt tuyến đường độc đạo vào xã biên giới Tam Hợp. Rất may người dân đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện uỷ Tương Dương, Nghệ An cho biết: "Chúng tôi đã di chuyển nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đã tháo dở 1 nhà còn 1 nhà xây không tháo được, hiện nay việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân được cơ bản an toàn và bố trí nơi ăn, chốn ở cho dân được chú đáo. Bây giờ đang chờ hết mưa sẽ có biện pháp khắc phục, giúp nhân dân khôi phục lại nhà cửa".

Hiện trên địa bàn huyện Tương Dương còn khoảng 700 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Về giải pháp đảm bảo an toàn số hộ dân này, lãnh đạo địa phương cho biết, trước mắt khi có mưa bão, nguy cơ sạt lở thì chính quyền địa phương sẽ cùng với nhân dân tạm thời sơ tán đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng người dân. Về lâu dài, khi chưa đủ nguồn lực tái định cư cho tất cả số hộ dân này, huyện giao các xã tìm địa bàn để bố trí tái định cư xen ghép bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hoá./.

