Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

Chi tiết các chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An - 8h00, ngày 30/11/2020: Hội thảo khoa học "Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển" tại Khách sạn Giao tế Nghệ An. - 15h30, ngày 30/11/2020: Triển lãm ảnh "Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong Mộc bản Triều Nguyễn-Di sản tư liệu thế giới" tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. - 15h30, ngày 30/11/2020: Triển lãm ảnh "Nghệ An Hội nhập và Phát triển" tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. - 20h00, ngày 30/11/2020: Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An và đón Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. - Sáng 1/12/2020: Lễ rước an vị Bằng và dâng hoa, dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn.