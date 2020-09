Sai phạm quản lý đất đai, 3 cán bộ ở Nghệ An bị bắt

Ngày 9/9, trả lời VTC News, ông Từ Trọng Hải - Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn (TP Vinh, Nghệ An) xác nhận, sáng nay, công an bắt giữ bà Trần Lê Ngọc Tú (SN 1988), cán bộ địa chính của phường do sai phạm trước đây.

Bà Trần Lê Ngọc Tú nguyên là cán bộ địa chính xã Hưng Đông, sau đó được điều chuyển về làm cán bộ địa chính phường Hồng Sơn.

Ngoài bà Tú bị bắt, cơ quan công an còn bắt giữ ông Võ Biên Thùy (SN 1968), cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh; ông Nguyễn Xuân Thọ (SN 1957), nguyên là Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP Vinh.

Ngày 18/6/2019, Công an TP Vinh khởi tố 3 người trên về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cả 3 được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ba bị can bị bắt giữ Võ Biên Thùy, Trần Lê Ngọc Tú và Nguyễn Xuân Thọ.

Qua điều tra, Công an TP Vinh xác định, trong quá trình công tác, 3 bị can này xác định sai diện tích, thời gian, nguồn gốc đất của thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 tại xã Hưng Đông (TP Vinh) để bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án công trình kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn (giai đoạn 1) gây thất thoát cho nhà nước hơn 640 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Nghi (SN 1960, chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Đông Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh), Ngô Quang Vương (SN 1966, phó chủ nhiệm HTX Đông Vinh), Ngô Văn Hồng (SN 1964, trưởng Ban Kiểm soát HTX Đông Vinh) và Nguyễn Hồng Lạc (SN 1961, kế toán HTX Đông Vinh) để điều tra về tội Giả mạo trong công tác.

Năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án kênh tiêu thoát nước Nghi Kim-Nghi Vạn, đoạn qua xã Hưng Đông (do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư) nên phải thu hồi hơn 7.000 m2 diện tích hồ nước tưới tiêu.

Tại thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7, xã Hưng Đông chỉ là hồ nước tưới không giao khoán cho các xã viên nhưng các các ông Nghi, Vương, Hồng và Lạc đã cùng với ông Lê Nhật Thanh (xã viên giải phóng mặt bằng). Các bị can Nghi, Vương, Hồng và Lạc đã cung cấp hợp đồng giả cho UBND xã Hưng Đông và đã được UBND xã xác nhận nguồn gốc, thời gian và diện tích thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7.

Sau khi lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, các bị can này đã nhận hơn 642 triệu đồng và ông Thanh nhận hơn 35 triệu đồng tiền đền bù của Nhà nước.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News