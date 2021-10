Rùng mình hiện trường vụ chồng sát hại vợ cũ dã man tại tiệm cắt tóc đêm 20/10

Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ cũ ngày 20/10, ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”.

Cơ quan chức năng cũng ra thông báo truy tìm Phùng Văn Cường (SN 1974, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên), nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Clip hiện trường được người dân ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 20/10, UBND và Công an phường Hội Hợp nhận tin báo về việc xảy ra án mạng tại một tiệm cắt tóc, gội đầu trên địa bàn phường.

Nạn nhân là một người phụ nữ đã bị sát hại trong quán cắt tóc. Nghi phạm ban đầu được xác định là chồng cũ của nạn nhân. Sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Đến 23h tối cùng ngày, lực lượng công an đã phong toả hiện trường đồng thời truy bắt hung thủ gây án.

Hình ảnh, clip người dân ghi lại tại hiện trường cho thấy, có khá đông người dân đứng lặng người theo dõi vụ việc. Lực lượng chức năng cũng có mặt để bảo vệ hiện trường. Phía trong tiệm tóc có nhiều vết máu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

