Rợn tóc gáy với Clip đối tượng dùng dao chém hai vợ chồng tử vong ở TP HCM

Ngày 10/10, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai đối với Quách Hào Quang (40 tuổi) để điều tra hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 20h52 ngày 9/10, Quách Hào Quang (40 tuổi) đến căn nhà thuộc xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn rồi mở cửa đi vào, lúc này vợ chồng chủ nhà (khoảng 40 tuổi) và con trai nhỏ đang ngồi ăn cơm.

Khi Quang vừa vào trong thì xảy ra cãi vã với gia chủ rồi hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Quang lấy hung khí tấn công hai vợ chồng nạn nhân gục tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân khu vực lao tới tấn công Quang, ép nạn nhân vào trong nhà rồi gọi điện trình báo.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh cắt từ clip).

Công an sau đó đã tới khống chế được nghi phạm. Riêng hai vợ chồng nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã không qua khỏi.

Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Bước đầu, cơ quan điều tra nghi ngờ nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

