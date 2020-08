Rắn hổ mang nôn ra bảy quả trứng vừa ăn trộm khi bị phát hiện

Your browser does not support the video tag.

Một người dân đã bắt gặp một con rắn hổ mang chúa có ngoại hình kỳ lạ ở Kerala, Ấn Độ. Con rắn hổ mang này trên cơ thể có những đoạn phình ra bất thường. Bám theo con rắn lạ, người này còn bất ngờ hơn khi nó dừng lại, quay người về phía anh rồi há to mồm.

Con rắn bắn đầu nôn ra những quả trứng gà. Hóa ra, con rắn hổ mang đã vào chuồng gà của một nhà dân và ăn trộm 7 quả trứng. Nhưng ngay sau đó, khi bị phát hiện nó đã lập tức nôn ra hết số trứng đó.

Sau khi nôn hết số trứng vừa nuốt được, nó vội vã trườn đi rồi biến mất vào những bụi cây gần đó. Chuyện rắn hổ mang nôn ra thức ăn không phải là chuyện lạ, đó được xem như cơ chế tự vệ giúp chúng trở nên nhẹ nhàng hơn khi tẩu thoát.

Rắn hổ mang chúa hay thường gọi là Rắn hổ mây là loài rắn thuộc họ Elapidae, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Loài rắn này tương đối phổ biến ở Việt Nam. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là khoảng 7m.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn