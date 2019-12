Quỳ Châu: Thưởng nóng ban chuyên án ma túy 129 MT

Thực hiện Kế hoạch tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Công an tỉnh Nghệ An. Công an huyện Quỳ Châu đã triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả.

Ngày 17/12 khoảng 18h tại dốc Bù Bài, bản Tà Sỏi Công an Quỳ Châu phá thành công chuyên án 19MT, bắt quả tang Vi Thị Cúc (1973) trú tại bản Na Ca, Quế Sơn, Quế Phong về hành vi Vận chuyển ma túy trái phép, thu 74,855g heroin và 01 xe máy; Ngày 21/12, tại Bản Hốc, Diên Lãm, Quỳ Châu bắt quả tang đối tượng Ngân Văn Long 1984, tại bản Na Lạnh, Diên Lãmvề hành vi tang trữ trái phép chất ma túy thu giữ 3,75 gam heroin và 01 xe máy.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, lãnh đạo huyện Quỳ Châu, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong đấu tranh chuyên án của lực lượng. Đồng thời, yêu cầu, thời gian tới, Công an Huyện Quỳ Châu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động dự báo, xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy; đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Châu.

Tác giả: Kế Kiên – Sỹ Hiệp

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An