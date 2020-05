Quốc Trường, Hoàng Thuỳ Linh, Erik tham gia MV 'Việt Nam tử tế'

MV "Việt Nam tử tế":

Tối 5/5, BTC Làn sóng xanh phát hành dự án cộng đồng có tên Việt Nam tử tế.

Những giọng ca tiêu biểu nhất của giải thưởng Làn sóng xanh đã quy tụ trong MV. Trong đó, "Anh Hai" của làng nhạc Lam Trường lần đầu kết hợp với Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Erik và Karik. Phần âm nhạc của Việt Nam tử tế được thực hiện bởi nhóm DTAP - nhóm producer 9x rất được yêu thích trong năm 2019.

MV Việt Nam tử tế ngợi ca phẩm chất tốt đẹp ấy của người Việt Nam – điều đã giúp Việt Nam vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn từ thời dựng nước, giữ nước đến nay.

Các nghệ sĩ hát vang "Việt Nam tử tế".

"Việt Nam không bỏ ai lại phía sau", thông điệp được nêu rõ cuối MV. Ekip sản xuất muốn kể về những điều tử tế được phát hành trong suốt thời gian xảy ra dịch bệnh: chữa trị thành công và miễn phí cho người nhiễm Covid-19, kể cả người nước ngoài; chăm lo cho đời sống lẫn tinh thần của những người ở khu cách ly; không bỏ rơi bất kỳ người Việt nào ở nước ngoài...

Bên cạnh đó, những đợt quyên góp hỗ trợ người dân miền Tây chống hạn hán và xâm nhập mặn; mở nhiều cây ATM gạo, cửa hàng 0 đồng... cũng là nghĩa cử được ca ngợi.

NSUT Kim Xuân, diễn viên Quốc Trường, Trần Nghĩa... đóng MV.

“Chúng tôi rất xúc động khi xem hình ảnh những chiến sĩ phải nhường chỗ cho đồng bào về nước cách ly, các bác sĩ các y tá vất vả trong những bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, các anh chị đến miền xa xôi lắp đặt máy lọc nước cho người dân miền Tây…

Không chỉ dịch Covid-19 mà bất kỳ lúc nào, tinh thần tử tế của người dân Việt Nam cũng tỏa sáng.

Vì vậy, bài hát này không tập trung vào đại dịch hay những khó khăn mà chúng ta phải trải qua. Chúng tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp về ngày mai tươi sáng, rằng bất kỳ lúc nào hay ở đâu, con người Việt Nam sẽ luôn dịu dàng, bảo bọc và chào đón tất cả mọi người với tấm lòng rộng mở nhất”, nhóm DTAP nói.

