Quốc lộ 7 xuất hiện vệt nứt gãy xé ngang đường

Theo ông Lê Viết Sinh - Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Cửa Rào (thuộc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 495), đợt mưa lớn, lũ ống, lũ quét kéo dài từ 4-10/9, trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ảnh hưởng đến đời sống, gây thiệt hại nhà cửa của người dân.

Vết nứt gãy xuất hiện trên quốc lộ 7 sau mưa lũ

Mưa lũ đã gây sạt lở taluy âm, dương trên quốc lộ 7, làm ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người dân sống gần các vị trí nứt gãy kéo dài trên đỉnh đồi tại km181+440 (trái tuyến, khối lượng khoảng 22.000m3) và km194+050; sạt lở taluy âm tại km188+850 (phải tuyến) và km188+870...

"Hiện Công ty cổ phần 495 và các Hạt quản lý đường bộ trên tuyến đã huy động máy móc, nhân công, đặt hệ thống biển báo đảm bảo giao thông, phân làn, hướng dẫn cho người, phương tiện tham gia được an toàn", ông Lê Viết Sinh cho biết.

Quốc lộ 7 có chiều dài 225km, đi qua các huyện miền núi như: Anh Sơn, Con Cuông, Tương Tương, Kỳ Sơn... (Nghệ An) với địa hình một bên núi, một bên sông, địa chất tương đối phức tạp...

Những điểm nứt đường, sạt lở taluy, nứt núi nêu trên tiềm ẩn rủi ro đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 7.

Một số hình ảnh quốc lộ 7 bị nứt gãy, sạt lở:

Mặt đường quốc lộ nứt gãy tại km 194+50 (Ảnh: N.D).

Hiện tượng nứt gãy xuất hiện sau đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: N.D).

Sạt taluy âm tại km 188+850 (Ảnh: N.D).

Điểm sạt lở taluy âm tại km 188+870 (Ảnh: N.D).

Đất sạt lở từ taluy dương tại km 187+700 (Ảnh: N.D).

Nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 7 gây ách tắc giao thông (Ảnh: N.D).

Đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường (Ảnh: N.D).

Hiện tượng núi nứt từ đỉnh, đe dọa vùi lấp quốc lộ 7, đoạn km 181+440 (Ảnh: N.D).

Máy móc được huy động để dọn dẹp đất đá sạt lở trên quốc lộ 7 (Ảnh: N.D).

Mưa lớn làm đất đá sạt lở, gây ngập quốc lộ 7 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Ảnh: N.D).

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí