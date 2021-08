Quế Vân khiến dân tình 'thót tim' khi bế con bằng một tay

Mới đây, cựu người mẫu Quế Vân đã đăng tải loạt ảnh bên con trai 1 tháng tuổi dạo phố. Cô viết: "Cậu bé nhỏ với nụ cười duyên này đã mang đến niềm vui và hạnh phúc to lớn cho chúng ta. Cảm ơn con vì đã là một thành viên đáng yêu của gia đình. Chúc con sức khỏe, vui vẻ, may mắn và mọi sự bình an trong cuộc sống".

Đáng chú ý, cô nàng đã bế thốc con trai chỉ bằng một tay. Hình ảnh này đã khiến dân tình không khỏi "thót tim" vì sợ nguy hiểm cho em bé.

Bên dưới bình luận, nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc với tư thế bế con "lạ lùng" của Quế Vân. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, cô nàng đã thể hiện sự bức xúc trước những ý kiến chỉ trích mình.

Theo Quế Vân, mỗi người có cách chăm nuôi em bé khác nhau. Hiện tại, cô đã có 3 em bé nên hoàn toàn có đủ kiến thức để bế con theo cách của mình. "Mình đẻ con ra nên mình biết cách bế để em bé không bị làm sao nhé", cựu người mẫu viết trên trang cá nhân.

Ngày 10/7 vừa qua, Quế Vân đã hạ sinh em bé với bạn trai kém tuổi. Được biết, em bé thứ 3 của nhà Quế Vân có nickname là Wu. Trên trang cá nhân, nhiều người cũng đã xuýt xoa trước độ đáng yêu của em bé.

Dù chỉ mới sinh con được gần một tháng nhưng Quế Vân đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Trong loạt ảnh mới, cô đi bốt cao, diện trang phục đen ôm sát người và tạo dáng vô cùng "thần thái". Nhiều người cũng đã dành lời khen ngợi cho bà mẹ 3 con vì đã giữ được nhan sắc trẻ, đẹp qua bao năm tháng.

Tác giả: Khải Anh

Nguồn tin: saostar.vn