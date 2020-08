Quái xế kẹp ba, đầu trần 'đánh võng' trên QL1A ở Nghệ An

XEM CLIP: Your browser does not support the video tag.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 2 phút, có 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm, liên tục rồ ga, lạng lách, đánh võng trên QL1A.

Thậm chí, có xe còn quay đầu lại, đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện khác ở phía sau.

Theo chủ nhân đoạn clip, những hình ảnh này được quay trên QL1A, đoạn qua xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Đầu không đội mũ bảo hiểm, tóc nhuộm vàng hoe lái xe lạng lách

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Đa phần các bình luận đều chỉ trích hành vi vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông của nhóm thanh niên trên.

7 thanh niên đi trên 3 xe máy lạng lách trên QL1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An

Trung tá Nguyễn Thanh Hồng, Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên, lãnh đạo trạm đã cử cán bộ kiểm tra xác minh, truy tìm biển số xe và danh tính các đối tượng trên.

“Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm này”, Trung tá Hồng khẳng định.

Tác giả: Quốc Huy - Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Vietnamnet