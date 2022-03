Phong tỏa nhiều tài sản, tài khoản ngân hàng trong vụ án liên quan ông Tất Thành Cang

Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận). Công an TP HCM đã để nghị truy tố đối với các bị can: Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận), Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) cùng 8 đồng phạm. Công an kết luận ông Tất Thành Cang và đồng phạm có sai phạm trong chuyển nhượng dự án khu dân cư (KDC) ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè và dự án KDC Ven Sông, quận 7 từ Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát hơn 248 tỉ đồng. Việc chuyển nhượng dự án KDC Phước Kiển, KDC Ven Sông tại Công ty Tân Thuận đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, khi "không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch".