Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động PK02 Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã đến chúc tết, động viên cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tham mưu; Phòng an ninh đối ngoại; Phòng An ninh đối nội; Phòng kỹ thuật nghiệp vụ; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà, chúc Tết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của lực lượng công an trong năm 2019 đồng thời nhấn mạnh đến nhiệm vụ các đơn vị trong dịp tết và trong năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường lực lượng, triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch của công an tỉnh, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trò chuyện với CBCS phòng cảnh sát PCCC&CHCN.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Gửi lời chúc tết tới gia đình cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bảo vệ sân bay Vinh, Trung Đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch UBND đề nghị chỉ huy hai đơn vị quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sỹ; phát huy tốt những thành tích trong năm 2019, năm 2020 tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng để bảo đảm tốt công tác quân sự - quốc phòng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn bảo vệ sân bay Vinh.

Chúc tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của : Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cảng hàng không Vinh, Bến xe Vinh, Ga Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh dịp tết là thời điểm lưu lượng người tham gia GT, hành khách tăng đột biến, vì vậy các đơn vị cần tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng phục vụ, không để tình trạng tăng giá, nhồi nhét khách. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn cho hành khách ; không để một hành khách nào không kịp về quê đón tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, chúc tết Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Đến thăm, chúc tết Cục Quản lý thị trường tỉnh và 3 Đội Quản lý thị trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh lưu ý đến những khó khăn của lực lượng quản lý thị trường hiện nay khi tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, phức tạp.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với CBCNVC Cục Quản lý thị trường.

Đồng chí cũng đề nghị đơn vị phối hợp tốt với các lực lượng liên quan trong kiểm tra kiểm soát chặt chẽ thị trường để hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Tác giả: Mai Hương – Hữu Dũng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An