Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao hơn 2,4 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại bão lũ

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Nghệ An không phải là địa phương nằm trong tâm bão số 9, nhưng hoàn lưu của cơn bão gây mưa to, ngập lụt, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực vào cuộc của tỉnh Nghệ An trong việc giúp đồng bào khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời chia sẻ với tỉnh về những mất mát trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí đề nghị, trong những ngày tới, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quan tâm, triển khai tốt công tác khắc phục hậu quả, có các giải pháp giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, tái thiết hạ tầng, phát triển sản xuất.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn, tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 2 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu tại lễ tiếp nhận.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ đối với Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương vào cuộc khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, đê điều, xử lý môi trường, khôi phục sản xuất nông nghiệp, cứu trợ hàng hóa, sửa chữa nhà cửa bị hư hại cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ quyết tâm, Nghệ An sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, từng bước đưa tỉnh phát triển toàn diện. Trong đó sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích số tiền hỗ trợ của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, Nghệ An sẽ tiếp tục tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9, giúp người dân tiếp tục sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống bền vững./.

