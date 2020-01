Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm và chúc tết tại Quỳ Châu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu thông tin: đến nay, đơn vị đã xây dựng sẵn kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đủ quan số theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tại các cơ sở cũng đã triển khai và tham gia thực hiện nhiệm vụ trực Tết.

Phó Bí thư Nguyễn Văn Thông tặng quà cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu.

Đánh giá cao kết quả công tác của Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu trong năm 2019 và triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đầu tết Canh Tý 2020, Phó bí thư Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, lực lượng vũ trang phải thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, đảm bảo tốt an ninh quốc phòng. Làm tốt công tác tư tưởng để động viên chiến sỹ trực Tết. Chuẩn bị mọi điều kiện cho kế hoạch giao quân dịp ra Giêng. Đ/c Nguyễn Văn Thông chúc đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa xuân mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ công an huyện Quỳ Châu.

Đến động viên cán bộ, chiến sỹ công an huyện Quỳ Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận những nỗ lực trong triển khai công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các địa bàn. Đặc biệt là, công an huyện Quỳ Châu đã phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng liên quan đến buôn bán, tàng trữ pháo nổ. Lực lượng công an chính quy cũng đã được tăng cường về 12 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, dịp Tết là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, cho nên nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân càng nặng nề, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, giữ vững sự bình yên để nhân dân vui tết đón xuân.

Phó Bí thư Tnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm và tặng quà cho ông Lô Xuân Viết – Nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Tiếp đó, Phó Bí thư Tnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho ông Lô Xuân Viết – Nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, ở tại khối 3, Thị trấn Tân Lạc. Chúc Tết ông Lô Xuân Viết, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn ông tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng, phát triển địa phương ngày một đổi mới.

Đ/c Nguyễn Văn Thông tặng qùa cho thương binh Lô Văn An tại xã Châu Nga 2.

Thăm và tặng quà cho gia đình thuộc diện hộ nghèo là chị Bùi Thị Thu, mắc bệnh hiểm nghèo ở khối Hòa Hải, Thị trấn Tân Lạc.

Đ/c Nguyễn Văn Thông trao số tiền 745 triệu đồng Tết cho người nghèo và 240 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho huyện Quỳ Châu.

Tại xã Châu Hạnh, Phó bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao số tiền 745 triệu đồng là quà Tết cho hộ nghèo và 240 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết để huyện Quỳ Châu kịp thời trao tặng cho các hộ nghèo đón Tết. Số tiền này do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị quyên góp ủng hộ tại Chương trình “Tết vì người Canh Tý 2020”. Đoàn công tác cũng đã trao tặng một số suất quà cho các hộ nghèo của xã Châu Hạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao quà tết cho hộ nghèo xã Châu Hạnh.

Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu tại bản Mưn, xã Châu Nga là ông Lô Văn An, 81 tuổi, là thương binh có tỷ lệ thương tật 41% và hiện đã bị liệt hai chân./.

Tác giả: Thái Dương – Duy Thanh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An