Nam thanh niên mua 68 triệu đồng ma túy về sử dụng lĩnh án

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Tài Trung (SN 1989), trú tại phường Thu Thủy, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào ngày 12/8/2019, Nguyễn Tài Trung gọi cho một người đàn ông tên Hiếu (SN 1991), trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An hỏi mua 10 gói hồng phiến giá 38 triệu đồng. Hiếu nói Trung cho mượn trước 30 triệu đồng trước.

Khoảng 3h ngày 13/8, Trung gọi điện cho Hiếu hỏi có ma túy chưa ? Hiếu bảo Cung đến một khách sạn trên địa bàn TP.Vinh để lấy. Trung đi xe taxi từ nhà đến khách sạn, lấy ma túy và trả số tiền còn lại cho Hiếu. Lấy “hàng” xong, Trung đi về nhà. Đến khoảng 8h cùng ngày, Trung tiếp tục gọi điện thoại cho Hiếu hỏi có ma túy đá không? Hiếu trả lời có. Trung nói để cho mình 30 triệu đồng và hẹn chỗ ma túy ở một khách sạn khác trên địa bàn TP.Vinh.

Tại đây, Trung đã đưa cho Hiếu 30 triệu đồng để lấy 3 gói ma túy ni long màu đen chứa ma túy. Trung cất vào túi da màu đen rồi đưa về nhà. Khoảng 16h cùng ngày, Trung mượn xe máy của bạn, rồi điều khiển xe máy về nhà lấy 5 gói ma túy hồng phiến bỏ vào hộp đựng kính rồi cất vào túi da.

Sau đó, Trung lấy số ma túy còn lại 5 gói hồng phiến và 1 gói nilong đựng ma túy đá để trong hộp giấy và cất vào cốp xe máy. Tiếp đó, Trung điều khiển xe máy đến quán karaoke trên địa bàn xã Nghi Lâm. Khi đến quán karaoke, thì Trung bị lực lượng chức năng kiểm tra. Trung khai nhận số ma túy trên mua để về sử dụng và ngoài cốp xe còn có ma túy nữa.

Số viên nén màu hồng có khối lượng thu giữ là ma túy có tổng khối lượng 185, 300g; mẫu chất tinh thể màu trắng là ma túy có khối lượng 63,400g; hơn 68g heroin.

Tại phiên tòa, Trung cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cho biết, mua 68 triệu đồng mua ma túy về sử dụng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài Trung 18 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

