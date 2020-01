Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm và trao quà Tết tại huyện Quế Phong

Cùng đi chúc Tết có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành.

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc Tết tại Đồn BP Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Tại Đồn Biên phòng Tri Lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn biểu dương những kết quả công tác mà đơn vị đã hoàn thành xuất sắc trong năm 2019. Trong đó, đồng chí đặc biệt ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác tuần tra, biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, hoạt động trái pháp luật ở vùng biên; đồng hành cùng chính quyền giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại Đồn BP Tri Lễ.

Mong muốn đơn vị tiếp tục cố gắng hơn nữa trong năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trên địa bàn sẽ là tiền đề vững chắc để Đồn Biên phòng Tri Lễ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2020. Mỗi cán bộ, chiến sỹ của Đồn phải luôn gần dân, sát dân; tham gia tích cực hơn nữa trong công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào ở vùng biên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn Lào tăng cường các hoạt động nhằm vun đắp tình hữu nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng quà Tết CBCS Đồn BP Tri Lễ.

Tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt các hoạt động vui Tết, đón Xuân; đồng thời, gửi lời chúc tốt đẹp đầu năm mới đến gia đình các cán bộ, chiến sỹ của Đồn.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác dự ngày hội vui Xuân đón Tết Canh Tý, gặp mặt già làng trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú của 2 xã Tri Lễ, Nậm Nhoóng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn dự ngày hội vui Xuân đón Tết Canh Tý tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Vui mừng trước sự phát triển về kinh tế, công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của các già làng trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu của 2 xã.

Tặng quà Tết cho các già làng trưởng bản, người có uy tín xã Tri Lễ.

Trao quà cho 5 già làng trưởng bản, người có uy tín, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn các già làng trưởng bản, người có uy tín tiếp tục là những người đi đầu trong tuyên truyền pháp luật, vận động đồng bào thực hiện nếp sống mới. Bên cạnh đó, cố gắng giữ gìn an ninh trật tự thật tốt vì bản làng có yên bình thì mới có điều kiện tốt để phát triển kinh tế.

Đồng chí cũng đề nghị từng gia đình, các cấp ủy, chính quyền chăm lo cho các cháu được học hành, để các cháu lớn lên có điều kiện lập thân, lập nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển quê hương; cải thiện điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn nữa cho đồng bào.

Trao quà Tết cho hộ nghèo huyện Quế Phong.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết ở 2 xã Tri Lễ, Nậm Nhoóng.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác đã trao số tiền 800 triệu đồng từ Quỹ Tết vì người nghèo tỉnh cho huyện Quế Phong, trong đó có 100 suất quà cho hộ nghèo xã Tri Lễ; trao 280 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết ở 2 xã Tri Lễ và Nậm Nhoóng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm, chúc Tết CBCS Công an huyện Quế Phong.

Đến chúc Tết Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các lực lượng phối hợp có hiệu quả, hết sức chú ý đến các vấn đề: biên giới, dân tộc, tôn giáo... gắn bó mật thiết với nhân dân để nắm vững cơ sở, xây dựng thế trận an ninh quốc phòng ngay từ cơ sở. Lực lượng công an, quân sự có trong sạch vững mạnh mới có được niềm tin của nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chúc các lực lượng vui vẻ đón Xuân, nhưng vẫn luôn làm chủ địa bàn, chủ động trong mọi tình huống.

. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm, chúc Tết CBCS Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo chủ chốt của huyện Quế Phong. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao kết quả của huyện đã đạt được trong năm. Với tốc độ phát triển gần 8% là điều rất đáng ghi nhận đối với một huyện biên giới. Chuẩn bị tinh thần mới cho một năm mới 2020 với nhiều sự kiện quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong địa phương giữ gìn và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí lưu ý: tập trung phát triển kinh tế là quan trọng nhưng cũng phải hết sức chăm lo bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa của địa phương. Bên cạnh giữ gìn an ninh trật tự thì nhiệm vụ tiếp tục duy trì, nâng tầm mối quan hệ, tình cảm thân thiết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt - Lào cũng rất quan trọng của Quế Phong.

Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chúc Tết lãnh đạo chủ chốt huyện Quế Phong

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng vui mừng khi biết được đến thời điểm này, huyện đã huy động được hơn 1,9 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các già làng trưởng bản, người có uy tín và các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Tác giả: Xuân Hướng - Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An