Phát hiện xe tải đáng ngờ đang bốc hàng, lại gần thấy cảnh tượng kinh

Theo thông tin ngày 15/1 trên Tổng cục quản lý thị trường, mới đây đội QLTT số 4, cục QLTT tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ô tô vận tải hàng hóa mang BKS 29H-330.94 do ông Đinh Tấn, địa chỉ: Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, Ninh Bình điều khiển, đang bốc dỡ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An.

Đội QLTT xử lý tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh: Tổng cục QLTT.

Được biết, đây là thành tích xuất sắc, vụ việc điển hình về vi phạm VS ATTP cục QLTT Nghệ An phát hiện trong Kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn