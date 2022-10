Phát hiện bị 'cắm sừng', thanh niên lao ôtô vun vút mặc kệ 'tình yêu' ngồi trên nắp capo níu kéo

Đêm 27/10, mạng xã hội xôn xao đoạn clip do người dân tại khu chung cư ở Hà Nội ghi lại tình huống nguy hiểm được cho là của một cặp đôi đang giận dỗi nhau.

Theo diễn biến đoạn clip ghi lại được, đôi nam nữ đã nổ ra tranh cãi kịch liệt giữa đêm trong khu chung cư đô thị. Không rõ nguyên nhân cụ thể, lúc này chỉ thấy cô gái ngồi trên nắp capo xe ô tô. Trong khi đó, bạn trai cũng là nam tài xe, sau 1 hồi lời qua tiếng lại không được, anh lên xe tiếp tục nhấn ga, mặc kệ cô bạn gái nằm trên nắp capo kêu gào thảm thiết.



Chưa rõ kết cục của cặp đôi "liều lĩnh" này ra sao nhưng đoạn clip sau khi đăng tải đã trở thành chủ đề bàn tán rộng khắp trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nhìn chung cả 2 đều người liều lĩnh, "kẻ 9 lạng người 1 cân", dám lôi tính mạng của mình ra để ăn thua. Hành động nhấn ga mặc kệ bạn gái gào thét khiến ai nấy đều bất ngờ xen lẫn sợ hãi.



Ngoài ra, không ít người tò mò về nguyên nhân cặp đôi cãi vã, dẫn đến hành động nguy hiểm trên. Trong đó, có tin đồn cho rằng bạn trai đi xe đến nhà người yêu nhưng lại bắt gặp cô đang đi cùng trai lạ. Nghĩ bị cắm sừng, nam thanh niên này bỏ về nhưng "nữ chính" lại nhảy lên nắp capo níu kéo, đòi 1 thứ gì đó.

Song chàng trai không đồng ý, rồi quyết đinh lên xe, dứt khoát nhấn ga phóng đi mặc kệ "tình yêu" đang ngồi trên nắp capo la hét.

Hiện chưa có kết luận chính thức về vụ việc, song đoạn clip trên vẫn đang gây xôn xao cõi mạng.

