Phá chuyên án, thu giữ 350kg pháo nổ

Đối tượng Phạm Văn Nhật (áo trắng) và Trần Văn Phú tại cơ quan Công an

Ngày 19/8/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 03 đối tượng về tội Mua bán hàng cấm (350kg pháo nổ).

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Đình Mạnh (sinh năm 1982), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; Trần Văn Phú (sinh năm 1996) trú tại xã Trung Sơn và Phạm Văn Nhật (sinh năm 1993), trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

Trước đó, đầu tháng 6/2022, qua công tác nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ với số lượng lớn do đối tượng Ngô Đình Mạnh (sinh năm 1982), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu cầm đầu, Mạnh là đối tượng từng có thời gian làm phụ xe khách ở nước bạn Lào. Quá trình làm phụ xe khách, Mạnh đã cấu kết với một số đối tượng để mua pháo nổ tại Lào với giá rẻ sau đó vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Qua theo dõi, cơ quan Công an xác định, trong các “khách hàng” hay mua pháo nổ từ Mạnh có Trần Văn Phú và Phạm Văn Nhật. Đáng nói, đối tượng Trần Văn Phú đã có 01 tiền án (cho hưởng án treo) về tội Buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ ngày 16/8/2022, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an huyện Đô Lương, Công an huyện Diễn Châu và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai nhiều mũi công tác phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng Trần Văn Phú và Phạm Văn Nhật về hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ 350kg pháo nổ, 01 xe ô tô, 03 điện thoại di động.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang đấu tranh mở rộng chuyên án và truy bắt đối tượng còn lại.

Việc cơ quan Công an liên tiếp bắt giữ các vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo thời gian gần đây cho thấy, ngay từ giữa năm, các hành vi vi phạm pháp luật về pháo đã có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn bán, tập kết pháo chuẩn bị cho dịp Tết. Thời gian tới Công an tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường các lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiệm các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn