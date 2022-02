Ông chủ rạp cưới bị bắt cùng hồng phiến

Ngày 19/2, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Hậu (SN 1984, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lương Văn Hậu tại cơ quan điều tra.

Trước đó vào khoảng 18h ngày 16/2 tại khu vực xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoa Sơn và Công an xã Thạch Sơn bắt quả tang đối tượng Lương Văn Hậu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 29 viên ma túy hồng phiến.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân làm nghề kinh doanh dịch vụ rạp cưới - sự kiện, cũng là đối tượng nghiện ma túy, trong quá trình kinh doanh, Hậu biết và làm quen với một số đối tượng có nhu cầu sử dụng ma túy nên Hậu đã tìm mua ma túy vừa sử dụng vừa bán lại nhằm kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

