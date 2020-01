Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại thành phố Phoenix, Arizona, Mỹ vào ngày 1/1 vừa qua. Tài xế ô tô đã vượt đèn đỏ với tốc độ cao và đâm thẳng vào xe cảnh sát giữa ngã tư.

Chiếc ô tô mất lái lao vào trạm xăng, còn chiếc xe cảnh sát văng lên vỉa hè. May mắn là không ai bị thương nặng sau va chạm.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin