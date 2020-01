Cướp xe buýt bất thành vì chưa kịp rút súng đã tự bắn vào chân

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Tlajomulco de Zuniga (Jalisco, miền Tây Mexico) vào chiều ngày 27/12/2019. Trong khi cố gắng lấy khẩu súng lớn giấu trong quần ra để thực hiện vụ cướp trên xe buýt, kẻ táo tợn đã tự bắn vào chân mình. Toàn bộ hành động này được camera an ninh cả xe buýt ghi lại trọn vẹn.

Khẩu súng phát nổ trong qần tên cướp.

Trong đoạn clip, gã đàn ông kéo áo và nhảy người lên để rút khẩu súng khá dài từ trong cạp quần. Khẩu súng phát nổ còn kẻ cướp thì ngồi bệt xuống sàn xe. Hành khách xung quanh tỏ ra kinh hãi. Một lúc sau hắn cùng tòng phạm đã xuống xe và biến mất.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin