Ô tô mất lái đâm sầm vào nhà dân trong đêm, phản ứng của chú chó đứng gần đó gây chú ý

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô phóng với tốc độ cao, do mất lái nên đâm sầm vào cửa một nhà dân. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Đáng chú ý, cùng thời điểm chiếc ô tô đâm trúng ngôi nhà này, một chú chó cũng đang đứng gần đó. Khi phát hiện ô tô gần lao tới, chú chó đã kịp thời chạy đi và thoát nạn, phản ứng nhanh nhạy của chú chó cũng khiến nhiều người thở phào sau khi xem clip.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, những người có mặt trong xe lần lượt bước xuống. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và phần hông xe.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, tài xế đã quá chủ quan khi lái xe nên mới không làm chủ được tốc độ. Hơn nữa, việc di chuyển ban đêm, lại càng cẩn thận hơn để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn