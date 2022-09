Ô tô lùi húc thủng tường, cán đổ hàng loạt xe máy

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (Tp.HCM).

Cụ thể, tài xế không kiểm soát được tay lái, để chiếc ô tô lùi mạnh về sau tông trúng một người phụ nữ đứng trên vỉa hè.

Sau đó chiếc ô tô tiếp tục lùi húc sập tường của một công ty may rồi '"chui" vào bãi xe của công ty này. Tại đây hàng loạt xe máy của công nhân bị chiếc ô tô này húc ngã.

Hậu quả tai nạn làm một người phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu, nhiều xe máy của công nhân và chiếc ô tô hư hỏng, một mảng tường đổ sập, một vòi nước phòng cháy chữa cháy bị bể làm nước phun ra đường.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra rõ sự việc.

Tác giả: Han (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn