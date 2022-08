Nữ thủ khoa người dân tộc Thái: Quả ngọt xứng đáng cho sự nỗ lực

Biết tự lập, trưởng thành khi xa gia đình

Lương Cao Trúc Linh (SN 2004) là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Em là con gái út trong gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp. Tốt nghiệp THCS, Linh thi đậu vào Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An ở TP.Vinh.

Vào trường nội trú đồng nghĩa với việc em phải xa bố mẹ, gia đình để bắt đầu cho chặng đường học tập mới. Lẽ thường, ở lứa tuổi trăng tròn, lại là con gái rất cần có sự đồng hành, quan tâm, chăm sóc của người thân, gia đình thế nhưng với Linh, đó không phải là điều quá khó khăn.

Một khoảnh khắc đời thường của cô nữ sinh người dân tộc thiểu số. Ảnh: NVCC

Nhớ lại những ngày đầu nhập học, chưa quen trường, quen bạn, cũng có những lúc Linh "mít ướt" vì nhớ nhà. Nhưng, cô nữ sinh bé nhỏ ấy đã biết tự động viên và trấn an bản thân để vượt qua. Bởi em nhận thấy, đây cũng là cơ hội để em "cọ xát" với cuộc sống, để em tự nhìn nhận và đánh năng lực của bản thân. Linh cho biết, ở môi trường mới, điều em học được không chỉ là kiến thức từ sách vở mà còn trang bị thêm cho em nhiều kỹ năng, cách sống tự lập, chăm sóc, hoàn thiện bản thân và ngày càng trưởng thành hơn.

Minh chứng cho nỗ lực chính là thành tích học tập đáng nể khi Lương Cao Trúc Linh luôn có tên trong danh sách dẫn đầu của lớp. Suốt 3 năm liền, em đều là học sinh giỏi toàn diện, là nữ sinh được thầy cô yêu, bạn mến.

Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Trúc Linh đã vượt qua 36.000 thí sinh của Nghệ An, xếp đầu bảng khi có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của 6 môn thi với tổng điểm là 55,4. Cụ thể: Toán 8,6 điểm; Ngữ văn 9,25 điểm, Tiếng Anh 8,8 điểm; Lịch sử 9,75 điểm, Địa lý 9 điểm và Giáo dục công dân 10 điểm.

Luôn tự tin và nỗ lực là bí quyết giúp Linh đạt kết quả cao trong học tập. Ảnh: NVCC

Nghĩ đến thành quả để cố gắng

Chia sẻ về phương pháp học tốt, Linh cho biết, em luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và thực hiện nghiêm túc. Ở lớp, em tập trung cao độ để lĩnh hội bài giảng của thầy cô. Việc hiểu bài ngay tại lớp giúp em tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập sau này.

Về nhà, ngoài phần bài tập được giao, em còn tìm thêm các dạng đề để nâng cao kiến thức. Em học đều các môn học và phân bổ thời gian hợp lý, bài học hôm nào em hoàn thiện xong hôm đó. Không những thế, em còn dành thêm thời gian cho các môn thi đại học.

Ngoài ra, một trong những bí quyết thành công được em "bật mí" đó chính là luôn tự tin, không quá tạo áp lực cho bản thân để có một tinh thần học tập thoải mái nhất. Trước khi thực hiện việc gì, em đều đặt ra mục tiêu và nghĩ đến thành quả để cố gắng.

Bên cạnh phương pháp học tốt, với em, bố mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất. Biết bố mẹ luôn tin tưởng, nên em luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống tốt, học tốt để bố mẹ được an lòng, không lo nghĩ nhiều về em.

Khoảnh khắc yêu thương của Linh bên bố mẹ. Ảnh: NVCC

Nhớ lại hôm công bố điểm thi, Linh cho biết em rất vui mừng và bất ngờ, dù muốn chia sẻ niềm vui với bố mẹ ngay nhưng em vẫn phải "kìm" lại. "Đêm hôm đó, bạn em báo tin kết quả thi, em vui và bất ngờ lắm. Biết bố mẹ cũng sốt ruột nhưng em chưa dám "khoe" vì sợ bố mẹ "mừng hụt". Sau đó, em đi ngủ luôn, mãi sáng hôm sau xem lại thêm lần nữa chắc chắn em mới thông báo cho bố mẹ", nữ thủ khoa chia sẻ.

Với 55,4 điểm, Linh còn đạt kết quả rất cao ở điểm xét tuyển theo khối. Trong đó, nếu tính cả điểm cộng, điểm thi khối C của Linh là 30,5 điểm và khối D là 29,4 điểm. Dù điểm khối C rất cao nhưng Linh lại không chọn khối C để xét tuyển đại học. Thay vào đó, em đăng ký nguyện vọng 1 xét tuyển khối D vào ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Chia tay mái trường THPT, Trúc Linh luôn muốn nói lời biết ơn chân thành tới BGH nhà trường, các thầy cô giáo đã hết lòng dạy dỗ, truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích lẫn hành trang vào đời. Ở nơi đó, em đã được quan tâm, yêu thương hết lòng khi thiếu vắng vòng tay của bố mẹ, gia đình.

Chặng đường đã qua khép lại, con đường mới bắt đầu mở ra. Thành quả ngày hôm nay luôn là "bàn đạp" để bước tiếp. Với kết quả thi ấn tượng, Lương Cao Trúc Linh đã có lựa chọn hướng đi mới cho riêng mình. Dù học gì, hay ở đâu, em luôn tâm niệm bản thân phải không ngừng học hỏi và rèn luyện. Tất cả mới chỉ là bước khởi đầu. Quả ngọt sẽ luôn dành cho người biết cố gắng!

Tác giả: Nguyễn Thị Hương