“Nữ quái” nổ làm việc sở Nội vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 22/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Mạc Thị Lệ Quyên (36 tuổi), quê xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ năm 2015 – 2019, Mạc Thị Lệ Quyên đã tìm cách tiếp cận với “con mồi”. Quyên cho các bị hại biết đang làm việc ở sở Nội vụ tỉnh Nghệ An và quen biết các lãnh đạo ở các sở Giáo dục, sở Y tế. “Nữ quái” nổ mình có khả năng xin việc vào các bệnh viện, trường học và một số đơn vị khác trên địa bàn.

Khi người cần tìm việc đồng ý, Quyên yêu cầu đưa tiền và hẹn thời gian nhận quyết định đi làm. Hết thời gian cam kết, Quyên liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn.

Bị cáo Mạc Thị Lệ Quyên.

Để "con mồi" tin tưởng, Quyên lên mạng tìm kiêm mẫu văn bản có chữ ký của đơn vị tuyển dụng, tự chèn danh sách người cần xin việc rồi phô tô đưa cho họ. Mạc Thị Lệ Quyên có lập danh sách trúng tuyển có tên P. T. V., Đ. T. H. L., T. D. Tr., và quyết định tiếp nhận công tác có tên V. M. H., T. Đ. N.,... có chữ ký, con dấu của cơ quan tổ chức.

Hành vi đó của Quyên là thủ đoạn làm cho bị hại tin tưởng, giao tiền rồi chiếm đoạt nên không có căn cứ xử lý Quyên về tội sử dụng con dấu của cơ quan tổ chức.

Với thủ đoạn trên, Mạc Thị Lệ Quyên lừa đảo, chiếm đoạt của 20 bị hại với tổng số tiền là hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó bị hại bị lừa ít tiền nhất là 60 triệu đồng, người nhiều nhất 330 triệu đồng.

Bị cáo Quyên cho biết, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã tiêu xài cá nhân. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Mạc Thị Lệ Quyên 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn