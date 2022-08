Nữ giáo viên vụ “lòng xào dưa” nhận kết thế nào nếu...ngoại tình?

Ngày 20/8, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kiến Xương cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Trường mầm non Thanh Nê yêu cầu cô giáo Trương Thị L. tường trình về những tin nhắn đang lan truyền trên mạng xã hội. Bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Nê cho biết, cô L. dạy lớp 5 tuổi và ngay sau khi sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội thì nữ giáo viên này đã xin nghỉ việc từ ngày 18/8 để giải quyết việc cá nhân. Theo bà Huyền, những ngày qua cô L. bị sốc, tinh thần suy sụp nên trường đồng ý cho nghỉ tạm thời từ ngày 18/8. "Chúng tôi thật sự bất ngờ và lấy làm tiếc khi cô L. dính vào lùm xùm. Trước nay, giáo viên này luôn giao tiếp với phụ huynh rất chuẩn mực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tính xây dựng nhà trường" - bà Huyền cho hay. Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Nê thông tin, trong bản kiểm điểm và bản giải trình về sự việc, cô giáo Trương Thị L. cho biết đó chỉ là những tin nhắn trêu đùa, đồng thời nhận khuyết điểm vì những tin nhắn trêu đùa riêng tư này mà làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo, ảnh hưởng tới nhà trường. "Hiện nay chúng tôi vẫn đang phối hợp địa phương để xác minh sự việc và chưa có kết luận" - bà Huyền nói và cho biết, việc đưa ra hình thức kỷ luật nếu xác định cô L. có sai phạm thuộc thẩm quyền của UBND huyện Kiến Xương bởi cô là viên chức do huyện quản lý. Trước đó, từ ngày 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hàng chục hình ảnh chụp lại màn hình chat giữa một người được cho là nữ giáo viên (đã lập gia đình) đang công tác tại Trường mầm non Thanh Nê với một người đàn ông cũng đã có gia đình. Nội dung đoạn chat khiến cư dân mạng "dậy sóng" bởi người được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh và những lời chat mùi mẫn, gợi dục và còn nhắn nhủ "người tình" mua món lòng xào dưa. Vụ việc đang được làm rõ…