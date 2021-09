Nữ giám đốc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép để nhận 400 USD

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thùy Tiên (34 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Người phụ nữ này là giám đốc 2 công ty: TNHH Dịch vụ Du lịch One Top Việt Nam và TNHH Dịch thuật Mai Vàng.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Văn Thị Thùy Tiên. Ảnh: Thân Lại.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Tiên sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Dịch thuật Mai Vàng (địa chỉ tại đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để bảo lãnh cho You Woon Yong (người Hàn Quốc) nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia.

Thực tế, công ty do Tiên làm giám đốc không có nhu cầu tuyển chuyên gia.

Khi nhập cảnh thành công, You Woon Yong cũng không làm việc tại doanh nghiệp này. Nữ giám đốc thừa nhận bảo lãnh cho người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam để hưởng hoa hồng 400 USD từ Lee Kwan Young (53 tuổi, Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung) và Seo Young Jin (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Han in Hue).

Cảnh sát xác định Young và Jin là 2 nghi phạm cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Ngày 9/7, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 2 người Hàn Quốc trên.

Hai nghi phạm này khai với sự giúp sức của nhiều người Việt Nam, họ đã tổ chức cho hơn 300 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới vỏ bọc chuyên gia.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: zingnews.vn