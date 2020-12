Nóng: Nổ xe chứa pháo, ít nhất 2 người tử vong, 9 người bị thương nặng

Your browser does not support the video tag.

Vào lúc 9h hôm nay (3/12), tại khu kiểm tra hàng hoá của Cửa khẩu Đenssavan (đối diện của khẩu quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị) xảy ra vụ nổ khiến ít nhất 2 người chết, 9 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ cháy

Nguyên nhân ban đầu được xác định, lực lượng Hải quan Lào trong quá trình kiểm tra hàng hoá trên xe đã dùng xà beng đóng từ trên xuống, tác động vào pháo chôn phía dưới gây cháy nổ và lan sang kho xăng, gây cháy thêm 4 phương tiện.

Phương tiện hư hỏng sau vụ nổ lớn.

Tại hiện trường ghi nhận, 2 xe chữa cháy của Công an tỉnh Quảng Trị đã cơ động sang hiện trường để chữa cháy. Có nhiều phương tiện và hàng hoá đã bị thiêu rụi.

