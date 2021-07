Nóng: Bắt được tử tù nhiễm Covid-19 vượt ngục khỏi trại giam Chí Hòa

Nguồn tin trên PLO, tử tù nhiễm Covid-19 vượt ngục là Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận). Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, An bị bắt khi đang trốn ở TP. Thủ Đức.

Công an TP.HCM đã tiến hành phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các khu vực tình nghi, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh phát hiện An và bắt giữ.

Người Đưa Tin Pháp Luật đưa tin trước đó, ngày 13/7, An đã vượt ngục khi đang bị giam ở trại Chi Hòa. Nguyễn Kim An bị khởi tố ngày 15/7/2021 về tội “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại điều 386 Bộ luật Hình sự.

Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là cao 1,63m, tóc đen, cắt ngắn, hơi mập, chân phải đi hơi khập khiễng do bị chấn thương và có vết hằn ở cổ chân. Ngoài ra, bị can có chòm râu đen dưới cằm (đối tượng có thể cạo râu sau khi trốn).

Được biết, ngày 21/9/2015, Nguyễn Kim An bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là bạn học của An, tên L.V.Đ.

