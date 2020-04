Níu kéo tình cảm không được, người đàn ông dùng búa sát hại bạn gái

Ngày 23/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Hồ Viết Vi Đô (SN 1987, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đô khai nhận mình có quan hệ tình cảm với chị Phạm Thị Thu S. (37 tuổi), chủ 1 tiệm cắt tóc tại phường Điện An (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Tuy nhiên, sau một thời gian thấy Đô không nghề nghiệp lại có tính vũ phu nên chị S. đòi chia tay.

Nghi can Hồ Đắc Vi Đô.

Quán hớt tóc nơi xảy ra vụ việc.

Tối 15/4, Đô đến tiệm cắt tóc của chị S. và năn nỉ người yêu quay lại nhưng chị S. nhất quyết không đồng ý. Sau khi lời qua tiếng lại, Đô bất ngờ dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu chị S.

Thấy chị S. nằm gục trên giường, Đô lái xe máy chạy đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khai báo mình mới sát hại chị S.

Xe máy đối tượng điều khiển đến trạm kiểm dịch tự thú.

Hung khí phát hiện dưới cốp xe của Vi Đô.

Khi công an đưa Đô tới hiện trường thì phát hiện nạn nhân còn sống nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, với triệu chứng xuất huyết não, tay bị gãy.

Kết quả giám định, chị Phạm Thị Thu S. thương tính tỷ lệ 45%.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: Báo Tổ quốc