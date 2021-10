Những thực phẩm giúp bạn giải tỏa căng thẳng và giảm stress hiệu quả

Cháo yến mạch

Cháo yến mạch là một trong những món ăn bổ dưỡng giúp tăng cường sức khoẻ. Trong yến mạch chứa nhiều carbohydrate dạng phức hợp có thể kích thích não sản sinh serotonin, hoạt chất dẫn truyền thần kinh, chống oxy hoá, chống trầm cảm, giảm stress hiệu quả. Ngoài ra, nếu ăn cháo yến mạch vào buổi sáng, tinh thần của bạn giống như được “mặc thêm áo giáp” và bạn sẽ kiểm soát tâm trạng tốt trong suốt buổi sáng.

Các loại hạt, trái cây sấy

Trạng thái căng thẳng sẽ làm cạn kiệt “kho dự trữ” vitamin B trong cơ thể nên bạn hãy nhanh chóng nạp đầy nó với các loại hạt, trái cây sấy. Theo tiến sĩ tâm lý người Mỹ Ellen Albertson, vitamin B có tác dụng giữ cho các chất dẫn truyền thần kinh hoạt động tốt nhất trong não, giúp ta chống lại phản ứng căng thẳng. Vì vậy, nạp thêm thực phẩm giàu vitamin B sẽ giúp não hoạt động ổn định lại, khiến bạn nhanh chóng bình tâm, quên đi muộn phiền.

Cam hoặc ớt chuông đỏ

Vitamin C liều cao được chứng minh là có thể loại bỏ hormone gây căng thẳng cortisol nhanh chóng. Do đó, ăn các loại trái cây họ cam quýt giàu vitamin C trước các hoạt động dễ gây căng thẳng như họp hành, đàm phán… hoặc ngay sau khi thấy căng thẳng, bạn sẽ rất nhanh lấy lại trạng thái cân bằng. Càng tuyệt vời nếu bạn thưởng thức ớt chuông đỏ bởi hàm lượng vitamin C có trong nó cao gấp đôi so với cam.

Chocolate đen

Được mệnh danh là món ăn hạnh phúc, 1 thanh chocolate đen nhỏ là thứ bạn nên ăn mỗi khi căng thẳng. Nhờ chứa 2 chất chống ô-xy hóa là polyphenol, flavonoid và hàm lượng tryptophan cao, chocolate đen không chỉ cải thiện lưu lượng máu lên não mà còn giúp tạo ra serotonin - một chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả.

Chocolate đen còn cung cấp nhiều magiê, một vi chất có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm. Tuy nhiên, để chocolate đen phát huy hiệu quả giảm stress, bạn nên ăn loại có 70% thành phần là ca cao và không ăn quá nhiều vì chocolate vốn là thực phẩm nhiều đường và hàm lượng calo cao, dễ làm bạn tăng cân.

Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc từ hoa cúc La Mã, bạc hà, trà xanh hay gừng đều là cách giảm căng thẳng, làm dịu hệ thần kinh của bạn, tăng cường trí não tự nhiên nhất, từ đó khiến bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung và căng thẳng hãy uống 1 đến 2 cốc trà thảo mộc mỗi ngày nhé!

Rau chân vịt

Nồng độ magiê của bạn bị sụt giảm có thể dẫn đến nhức đầu và mệt mỏi. Điều này làm tăng nguy cơ căng thẳng. Theo các bác sĩ, rau chân vịt chính là liệu pháp giúp bạn tích trữ magiê hiệu quả. Nếu bạn không sử dụng rau chân vịt, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng những loại rau lá xanh tương tự như rau chân vịt.

Cá béo

Để kiểm soát stress tốt hơn, các loại cá béo tự nhiên có thể giúp bạn. Axit béo omega-3 có trong cá hồi và cá ngừ có thể ngăn ngừa sự gia tăng nồng độ hormone stress và giúp cơ thể bạn chống lại bệnh tim, trầm cảm và hội chứng tiền mãn kinh. Để có thể cung cấp omega-3 ổn định, bạn nên ăn 85g cá béo ít nhất hai lần một tuần.

Trứng

Trứng nguyên chất là nguồn vitamin D tự nhiên, có chức năng miễn dịch tốt, chống viêm và điều chỉnh tâm trạng, bao gồm giảm các triệu chứng trầm cảm.

Chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans giải thích rằng trứng cũng chứa acetylcholine, một hóa chất có chức năng dẫn truyền thần kinh trong não, có thể tác động đến khả năng điều chỉnh tâm trạng, giúp bạn dễ dàng kiểm soát mức độ căng thẳng.

Hàu

Hàu giàu kẽm, một chất dinh dưỡng giúp giảm chứng rối loạn lo âu và cho bạn một giấc ngủ sâu. Hãy ăn hàu sau một cuộc cãi vã hoặc họp hành căng thẳng, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và dễ dịu lại rất nhanh.

Sữa

Hãy uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ, đó là biện pháp khắc chế những cơn nóng giận hay căng thẳng ngay tại nhà hiệu quả đã được áp dụng rộng rãi khắp thế giới trong hàng thế kỷ qua. Sữa giàu canxi, vitamin D giúp cơ bắp thư giãn và ổn định tâm trạng nên sẽ giúp đầu óc bạn đỡ căng thẳng, ngủ ngon hơn. Các chuyên gia về dinh dưỡng khuyến cáo, bạn nên dùng những loại sữa ít chất béo.

