Những tác hại khủng khiếp của khói hương đối với sức khỏe

Gây đau đầu

Một tác hại của khói nhang mà rất nhiều người gặp phải là bị nhức đầu. Danxia Hu, nhà nghiên cứu kiêm phó giáo sư y khoa tại Trung tâm Y tế tại Đại học Vanderbilt, Nashville, cho biết ngay cả khi tiếp xúc với nồng độ CO thấp, bạn cũng có thể gặp phải tình trạng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Nếu đóng kín cửa, lượng khí này sẽ mãi luẩn quẩn trong phòng và khiến bạn gặp nhiều vấn đề sức khỏe.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Gây bệnh đường hô hấp

Thông thường, một nén hương có thành phần gồm: 21% bột gỗ và thảo dược, 11% bột kết dính, 33% que tre và 35% hương liệu. Khi đốt 1g hương, 45mg chất dạng hạt có kích thước dưới 2,5mm sẽ được tạo ra và phát tán với tốc độ khoảng 0,03 hạt/giây.

Tiếp xúc với các chất dạng hạt này có thể gây ra bệnh liên quan đến đường hô hấp, gây rối loạn chức năng phổi cấp tính và thậm chí là tử vong.

Gây độc cho tế bào

Khi hương cháy, nó tạo ra rất nhiều chất gây ô nhiễm không khí và các chất hóa học có hại. Nổi bật trong số này là chất dạng hạt, có độc tính cao đối với tế bào. Nó có thể thay đổi các gen di truyền như DNA, cuối cùng dẫn đến đột biến. Những đột biến này phần lớn chịu trách nhiệm cho sự phát triển các loại ung thư.

Ảnh hưởng đến hệ tim mạch

Theo nghiên cứu, khói hương có chứa các-bon mô-nô-xít (CO), các-bon đi-ô-xin (CO2), sun-phua đi-ô-xít (SO2) và ni-tơ đi-ô-xít (NO2). Trong đó, CO là chất thường được hình thành trong quá trình cháy không hoàn toàn các chất hữu cơ. CO là chất rất độc nhưng lại không màu, không mùi, không vị nên khó nhận biết. Khí CO có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Đặc biệt, đã có rất nhiều trường hợp ngộ độc khí CO dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, đối với những người bị bệnh tim mạch, khí SO2 và NO2 từ hương bị đốt cháy có thể làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, 2 loại khí này cũng gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến chức năng và hệ miễn dịch của phổi.

Tác động đến hệ thần kinh, gan, thận

Ngoài các chất kể trên, việc đốt hương còn tạo ra các hợp chất dễ bay hơi, như benzen, toluen, aldehyde, xylen và PAHs. Hiện nay, nhiều loại hương còn được tẩm ướp các hương liệu không rõ nguồn gốc để tạo mùi thơm khiến độ độc hại của khói hương lại càng gia tăng.

Khi hít phải, các chất này gây kích ứng mắt, mũi, gây chóng mặt, buồn nôn. Đặc biệt nguy hiểm với người bị bệnh hen suyễn. Nếu tiếp xúc lâu, hệ thần kinh sẽ bị tổn hại, gan, thận cũng bị ảnh hưởng.

Gây kích ứng mắt và da

Khói nhang có thể gây kích ứng mắt và da, đặc biệt là đối với những người da nhạy cảm.

Không chỉ vậy, khi ở trong môi trường mù mịt khói hương lâu sẽ khiến da trở nên khô, ngứa và đỏ.

Tăng triệu chứng hen suyễn

Đốt nhanh tạo ra các chất gây ô nhiễm và các chất kích thích, là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh hen suyễn. Càng tiếp xúc với các chất này, các triệu chứng hen suyễn như thở khò khè, ho... càng nặng hơn do viêm tế bào phổi.

Gây ung thư phổi

Nhiều chất gây ô nhiễm không khí được tạo ra khi đốt nhanh là gây ung thư. Những chất ô nhiễm này có xu hướng gây kích ứng trong phổi và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Nghiên cứu cho thấy rằng tiếp xúc nhiều với chúng trong thời gian dài có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư phổi, đặc biệt nếu bạn hút thuốc.

Thắp hương thế nào để không ảnh hưởng tới sức khỏe ?

Để hạn chế những tác động không tốt tới sức khỏe của khói hương, cần chú ý những điều sau:

- Chọn loại hương an toàn, không ngâm tẩm nhiều hóa chất, hương liệu nhân tạo.

- Không thắp hương ở gần giường ngủ, chỗ nghỉ ngơi của cả gia đình.

- Không thắp nhiều hương và liên tục.

- Không được đóng cửa khi đang thắp hương. Nên mở tất cả các cửa để khói hương không tụ lại một chỗ trong nhà.

- Người già, trẻ em, người có bệnh về đường hô hấp nên hạn chế tiếp xúc với khói hương và tuyệt đối tránh những nơi có nhiều khói hương như đền, chùa…

- Khi có dấu hiệu khó thở, chóng mặt, buồn nôn do tiếp xúc với khói hương, cần ra khỏi khu vực đó và nghỉ ngơi ở nơi thoáng khí.

- Không cắm hương lên đồ ăn như xôi, thịt gà… vì tàn hương có thể lẫn vào thức ăn gây ngộ độc. Tốt nhất nên cắm hương vào bát và để xa vị trí mâm cỗ.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn