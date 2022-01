Những đường dây đánh bạc “siêu khủng” mà Công an Nghệ An triệt phá trong năm 2021

Trong năm 2021, lực lượng Công an Nghệ An đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 846 vụ, 4.133 đối tượng đánh bạc. Trong đó, đã khởi tố 260 vụ, 1.646 bị can. Nhiều chuyên án lớn với số tiền “siêu khủng”.

Các đối tượng và tang vật trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề sử dụng công nghệ cao với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng mà công an Nghệ An đã triệt phá.

Điển hình, ngày 2/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, sử dụng công nghệ cao do các đối tượng trên địa bàn thành phố Vinh và thành phố Hà Nội móc nối, cấu kết chặt chẽ với nhau, bắt giữ 11 đối tượng, chứng minh số tiền đánh bạc của các đối tượng hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là chuyên án bắt các đối tượng đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 12/6/2021, Công an thành phố Vinh cũng phá chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt 14 đối tượng trú tại nhiều địa phương, chứng minh số tiền đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 9/8/2021, Công an thành phố Vinh tiếp tục phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt giữ 17 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt giữ là khoảng 23,5 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 1.500 tỷ mà Công an TP Vinh đã triệt phá.

Đặc biệt, ngày 10/11/2021, Công an thành phố Vinh đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ tang vật vụ án gồm: 2 xe ô tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa đối với 9 tài khoản ngân hàng. Bước đầu, Ban chuyên án đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ tháng 5/2021 đến ngày 20/10/2021 là hơn 1.500 tỷ đồng…

Tại thị xã Thái Hòa, ngày 16/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị xã Thái Hòa cùng với các đơn vị liên quan phá chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao, bắt 13 đối tượng trú trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, thu giữ 241 triệu đồng tiền mặt, 40 điện thoại, 15 thẻ ATM...quá trình đấu tranh, cơ quan Công an chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc tính từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt giữ là trên 100 tỷ đồng.

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tình trạng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên nền tảng internet (đánh bạc online). Trước tình hình đó, đồng chí Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus