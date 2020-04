Những “chiến binh” thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

Your browser does not support the video tag.

Những chiến sĩ thầm lặng

Những hy sinh lặng thầm

Đã hơn hai tuần trôi qua, bác sĩ trẻ Nguyễn Thành Vinh cũng như 4 đồng nghiệp của mình thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An căng mình với những công việc tại khu cách ly đặt tại Trường trung cấp nghề kỹ thuật Yên Thành.

Mỗi ngày hai lần, khoác chiếc áo bảo hộ kín mít, anh cùng các đồng nghiệp luân phiên nhau, người phun thuốc tiêu độc khử trùng, người kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho các công dân đang thực hiện cách ly tại đây.

Ngày hai lần bác sĩ Nguyễn Thành Vinh cùng 4 đồng nghiệp của mình thay phiên nhau phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu cách ly.

Là những người trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với người trở về từ vùng dịch, dẹp nỗi lo cá nhân sang một bên, các anh sẵn sàng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ vì cuộc chiến chống dịch của cả nước.

Bác sĩ Nguyễn Thành Vinh tâm sự: “Dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu, với vai trò, nhiệm vụ của người thầy thuốc, chúng tôi xung phong đi vào khu cách ly này. Vào đây mọi hoạt động cũng khó khăn, vất vả vì còn nhiều thiếu thốn, nhưng với tinh thần, ý chí của người thầy thuốc tuyến đầu, chúng tôi cố gắng hơn nữa để cùng toàn Đảng, toàn dân phòng chống và làm tốt nhiệm vụ được giao”.

Công việc hàng ngày tại khu cách ly.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Phương án Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện đề ra.

Cán bộ chiến sĩ BCHQS huyện phân công nhiệm vụ hàng ngày….

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức rõ công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần và trách nhiệm cao nhất; không được phép lơ là, chủ quan và luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân, sẵn sàng nhận lệnh vào nơi tuyến đầu chống dịch.

Các chiến sĩ chăm lo cho người dân từ những việc nhỏ nhất.

Trung tá Phan Bá Chính - Trợ lý chính trị BCHQS Yên Thành chia sẻ: “Bao nhiêu ngày ở khu cách ly là bấy nhiêu thời gian chúng tôi xa nhà. Chúng tôi sẵn sàng vào khu vực cách ly cùng với bà con nhân dân, hướng dẫn, giúp đỡ, phục vụ bà con thực hiện tốt nội quy, quy chế trong quá trình cách ly tại đây. Chúng tôi luôn luôn xác định tốt lập trường, tư tưởng của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ và bất cứ lúc nào”.

Đỏ lửa từ 3h sáng

Trung úy Nguyễn Thị Thanh - Chiến sĩ nuôi quân BCHQS Yên Thành cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác hậu cần, đảm bảo suất ăn cho 190 công dân, hàng ngày, bắt đầu từ 3h sáng, bếp ăn của BCHQS huyện đã đỏ lửa. Mỗi người một việc, chăm lo mỗi ngày 3 bữa, cơm được mang tới đúng giờ. Vì thế, chúng tôi cùng với các tình nguyện viên phải đa dạng thực đơn mỗi bữa ăn, chế biến cách đảm bảo đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Theo phân công tại khu cách ly tập trung ở Trường trung cấp nghề kỹ thuật Yên Thành có 30 người (trong đó, 15 chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện; 10 chiến sĩ công an và 5 y bác sĩ) chăm lo cho 190 công dân.

Ngày 3 bữa, cơm được mang tới đúng giờ, đảm bảo đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngay những ngày đầu khu cách ly đi vào hoạt động, ai cũng đến biết sự nguy hiểm của dịch bệnh có thể lây nhiễm sang chính mình. Nhưng như mệnh lệnh từ trái tim, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và y bác sĩ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Và chỉ khi những công dân được xét nghiệm có kết quả âm tính, cầm trên tay tờ giấy xác nhận hoàn thành cách ly, họ mới phần nào nhẹ nhõm. Những lời tri ân của các công dân chính là niềm vui của những người làm nhiệm vụ nơi đây.

Trao giấy chứng nhận cho các công dân đủ điều kiện và hoàn thành thời gian cách ly.

Chia sẻ về những cống hiến của các cán bộ trong khu cách ly, anh Trương Xuân Giang ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, nói: “Xin cảm ơn sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành. Đặc biệt, là các cán bộ, chiến sĩ Công an, quân sự và đội ngũ y tế tại khu cách ly tập trung đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, gian khổ để cho chúng tôi có một quãng thời gian đáng nhớ”.

Đại úy Ngô Minh Quý - Chính trị viên Phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành - cho biết: “Chúng tôi đã xung phong lên tuyến đầu vào khu cách ly để thực hiện nhiệm vụ. Trước khi đi chúng tôi đã được Đảng ủy BCHQS huyện quán triệt, phổ biến nhiệm vụ. Mỗi người chúng tôi đều xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Do đó ngay khi lên đây, một lần nữa chúng tôi quán triệt và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đã bảo đảm tất cả các nội dung về đời sống tinh thần cũng như vật chất cho bà con nhân dân tại khu cách ly đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao. Quyết tâm hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhanh chóng cùng cấp ủy, chính quyền và cùng nhân dân đẩy lùi đại dịch Covid-19 đang hoành hành hiện nay”.

Biết rằng cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 sẽ còn nhiều phức tạp, diễn biến khó lường... Nhưng với sự đồng lòng, sự tận tâm và trách nhiệm của những “chiến binh” thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch, chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch.

Tác giả: Nguyễn Duy - Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo Dân trí