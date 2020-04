Kỳ án “bán đất không kèm nhà”: Phá dỡ nhà cũ trên đất đã mua mà bị… phạt tù

Vụ án cha con ông Tâm được xác định là tội phạm nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng, không thuộc một trong các trường hợp phải bắt tạm giam. Nhưng gia đình đã làm đơn xin bảo lĩnh theo đúng luật mà không được phản hồi. Nhớ tới quãng thời giam bị bắt tạm giam, ông Tâm nghẹn ngào: “Tôi khổ vô cùng. Ban đầu cả 2 cha con bị đưa vào Trại tạm giam tỉnh. Sau đó mình tôi bị đưa ra tạm giam ở Công an TX Hoàng Mai”. Ông chỉ vào những vết thâm trên cánh tay, nói: “Đây là kiến ba khoang cắn. Phòng tôi bị nhốt không hiểu sao rất nhiều kiến. Có đêm tôi mệt ngủ quên, kiến bò thành hàng trên người, đốt sưng hết mặt, mũi. Sau đến gần ngày điều tra thì công an cho thuốc bôi đỡ sưng. Tôi xin các anh công an cho tôi cạo râu cũng không được. Đến bữa tôi phải vén râu lên để ăn uống. Khổ lắm. Nhưng tôi cắn răng chịu không dám kêu, sợ người ta lại chuyển con tôi ra thì tội con”.