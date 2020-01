Nhóm người ào ào kéo tới đập phá, đánh hội đồng nữ chủ tiệm spa trước mặt con nhỏ

Your browser does not support the video tag.

Clip nữ chủ tiệm spa bị đánh hội đồng trước mặt con nhỏ. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 12/1 tại một tiệm spa trên đường Phạm Hùng, Long Thành Trung, Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.

Người phụ nữ đang ở trong tiệm làm đẹp thì bất ngờ một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ xông vào. Đám đông không nể mặt bất cứ ai, lao vào đánh chủ tiệm tới tấp. Thậm chí, con trai của người phụ nữ cũng có mặt ở đó sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhóm côn đồ cũng không quan tâm. Nữ chủ tiệm chỉ biết giơ tay che mặt trước những đòn tấn công liên tiếp của đám người này.

Sau khi đánh người, đập phá tài sản và cướp điện thoại, nhóm này còn thách thức và đe dọa nếu bà chủ tiệm báo công an, họ sẽ quay lại đánh tiếp.

Video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã gây sự chú ý. Nhiều người bình luận hành vi của nhóm côn đồ thật tàn nhẫn. “Sao dã man thế. Đám đông mà đánh một người”, “Không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến nữ chủ tiệm lại bị đánh tàn nhẫn tới vậy”, “Dù thế nào đi nữa, đánh người, mà lại còn là nữ giới, là hành động không chấp nhận được”, “Tội nghiệp bé trai chứng kiến sự việc, em chắc sẽ bị tổn thương và ám ảnh lắm”… là những bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: Saostar.vn