Nhóm nam nữ tụ tập "bay lắc" bất chấp giãn cách xã hội

Cụ thể, khoảng 1h ngày 16/9, Công an phường An Hải Bắc phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra hành chính phòng 301, căn hộ cho thuê ở đường Đinh Thị Hòa.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 6 đối tượng nam, nữ gồm Luyện Thị Thùy T. (sinh năm 1996), Nguyễn Thị Thu T. (sinh năm 1999); Phan Huỳnh Minh T. (sinh năm 2001), Trần Đình K. (sinh năm 2003), Đỗ Tấn T. (sinh năm 2003), Trần Kim L. (sinh năm 2002) đang tụ tập và có dấu hiệu đang "bay lắc" trong tiếng nhạc lớn. Bên trong phòng có một số dụng cụ nghi để sử dụng ma túy.

Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy, bóng cười và mở nhạc lớn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận có sử dụng ma túy tổng hợp và bóng cười. Công an phường tiến hành lập hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy - Công an quận Sơn Trà tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/9, cũng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lực lượng công an phát hiện một nhóm người tụ tập, bất chấp giãn cách xã hội, tại căn nhà ở đường Trần Duy Chiến, phường Mân Thái.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn H. (sinh năm 1982, trú phường Phước Mỹ), Lê Tự V. (SN 1987, tạm trú phường Mân Thái) và Nguyễn Văn L. (SN 1978, trú phường Mân Thái) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bên trong căn nhà do Trương Thị Thanh H. (SN 1984) làm chủ.

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng, bà H. là chủ nhà đã đồng ý cho Lê Tự V. và Nguyễn Văn H. mượn nơi ở để sử dụng ma túy. Chủ nhà còn cung cấp một dụng cụ sử dụng ma túy cho Nguyễn Văn H. và Lê Tự V. để sử dụng ma túy.

Công an phường Mân Thái đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy - Công an quận Sơn Trà lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí