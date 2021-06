Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ 40 độ C

Người dân ra đường đều bịt kín mít khẩu trang, đeo kiếng, mặc nhiều lớp áo chống nắng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 1-6, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên tại Nghệ An có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nền nhiệt phổ biến từ 37-40 độ C. Ngay từ 8h sáng, người dân đã cảm nhận được đợt nắng nóng khắc nghiệt đầu tiên trong mùa này.

Đỉnh điểm khoảng thời gian từ 11h đến 14h, nền nhiệt ngoài trời đo được vượt ngưỡng 40 độ C. Rất ít người dân ra đường. Những con phố vốn đông đúc trở nên vắng lặng hơn. Nếu có việc phải ra đường, người dân đều bịt kín mít khẩu trang, đeo kiếng, mặc nhiều lớp áo chống nắng.

Trục đường Trần Phú, TP Vinh cũng là tuyến quốc lộ 1 vắng người qua lại trưa 1-6 - Ảnh: DOÃN HÒA

Những cô lao công, chú thợ xây, bác xe ôm vẫn miệt mài lao động dưới cái nắng rát mặt. Từ 13h30, nhóm thợ xây dựng trên đường Trần Phú, TP Vinh đã ra trộn vữa, xếp gạch. Cứ khoảng 30 phút, họ lại vào nghỉ để tránh mất sức.

"Mùa dịch, kiếm được công việc rất khó khăn. Hết mùa gặt chúng tôi vào thành phố tìm việc, biết là làm dưới nắng nóng như thế này rất vất vả nhưng cũng không còn cách nào khác", ông Trần Văn Tư - 58 tuổi, quê xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên - tâm sự.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4-5/6. Nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngã tư chợ Vinh vốn đông đúc nay vắng người qua lại do nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai người phụ nữ cửu vạn chọn bóng cây làm điểm trú nắng khi dừng đèn đỏ - Ảnh: DOÃN HÒA

Từ 13h30, nhóm thợ xây dựng trên đường Trần Phú, TP Vinh đã ra trộn vữa, xếp gạch. Cứ khoảng 30 phút họ lại vào nghỉ để tránh mất sức - Ảnh: DOÃN HÒA

"Giữa mùa dịch, kiếm được công việc rất khó khăn. Làm việc dưới nắng nóng có vất vả mấy tui cũng chịu được" bà Giang - quê xã Hưng Đạo, huyện Hưngg Nguyên, Nghệ An, tâm sự - Ảnh: DOÃN HÒA

Một cô bán cá phải dùng nắng che tránh cái nắng rát mặt - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiều cô lao công ra đường dọn rác từ trưa - Ảnh: DOÃN HÒA

Một bác xích lô đạp xe giữa cái nắng như lửa đốt - Ảnh: DOÃN HÒA

Quán chè của bà Thủy trên đường Trần Phú đắt khách - Ảnh: DOÃN HÒA

Người lao động ra đường mang theo một chai nước đá để giải nhiệt - Ảnh: DOÃN HÒA

Bóng cây trở thành nơi nghỉ trưa của các bác xích lô - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ