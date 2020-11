Nhiều dự án với tổng vốn ngàn tỉ đổ vào Nghệ An

Theo báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại năm 2020, tính đến ngày 18/11/2020, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 72 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 7.707,11 tỷ đồng. Ngoài ra, Nghệ An đã điều chỉnh 89 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 25 dự án (tăng 7.403,13 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 15.110,24 tỷ đồng tỷ đồng, trong đó đã cấp mới 10 Dự án FDI với tổng mức đầu tư 164,7 triệu USD, chiếm 13,89% về số lượng dự án và 49,15% về tổng mức đầu tư.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút được 22 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 6.440,9 tỷ đồng, tương đương 279 triệu USD

Cụ thể, Nghệ An đã trực tiếp tổ chức làm việc với một số nhà đầu tư nước ngoài về đề xuất đầu tư các dự án có quy mô lớn, mang tính động lực phát triển như, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An (Điều chỉnh Dự án KCN WHA), Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt (thu hút đầu tư dự án nước ngoài), Công ty TNHH VSIP Nghệ An (Bổ sung vốn giai đoạn 2 khoảng 81,57 triệu USD), Công ty Goertek VN (Dự án sản xuất linh kiện điện tử), Công ty JuTeng International Holdings Ltd (dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng gần 500 triệu USD tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I.

Một số dự án lớn được cấp mới trong 11 tháng đầu năm 2020: Dự án Trung tâm giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ Bắc Trung Bộ - DKC của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (251,565 tỷ đồng), Dự án Cảng thủy nội địa Quỳnh Lộc và dịch vụ hậu cần nghề cá tại KCN Đông Hồi của Công ty cổ phần ĐT XD và TM Hưng Dũng và Công ty TNHH Thương mại Thành Công (415,1 tỷ đồng), Nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại KCN WHA (100 triệu USD), Dự án Công ty TNHH Mergy&Luxshare Việt Nam tại KCN VSIP (40 triệu USD), Bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền kết hợp trung tâm chăm sóc người cao tuổi Quang Khởi của Công ty TNHH Y tế Hoàng Mai (173,64 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất bột canxi cacbonat nặng tại KCN Hoàng Mai II của Công ty CP công nghiệp Yabashi (9,47 triệu USD)...

Ngoài ra các khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An cũng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp, cụ thể: khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút được 22 dự án (10 dự án FDI, 12 dự án trong nước) vốn đầu tư đăng ký 6.440,9 tỷ đồng, tương đương 279 triệu USD. Trong số đó, đã có 14 dự án đã đi vào hoạt động, 5 dự án đang triển khai xây dựng. Ngoài ra hiện đang có một số nhà đầu tư đang nghiên cứu và triển khai các thủ tục đăng ký đầu tư.

Khu công nghiệp WHA đã thu hút được 6 dự án, trong đó có 3 dự án FDI, 3 dự án trong nước, vốn đầu tư đăng ký 529,6 tỷ đồng (tương đương 23 triệu USD).

Ngoài ra, theo báo cáo của WHA, hiện đã có một số nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ và thỏa thuận đầu tư tại WHA với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 284,9 triệu USD, diện tích thuê đất dự kiến khoảng 48,87ha.

Theo kịch bản tăng trưởng lĩnh vực đầu tư năm 2020, Nghệ An phấn đấu đạt tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn khoảng 84.000 - 85.000 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư, năm 2020 phấn đấu thu hút được khoảng 100 dự án với số vốn đăng ký từ 15.000 - 20.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn